¿Se acuerda cuando hasta hace cinco años los actuales dirigentes del Consell criticaban con extrema dureza cada desahucio responsabilizando directamente a los gobiernos del PP? Pues bien parece ser que un lustro después de haber accedido al poder no han querido o podido resolverlo.

Como presumo que voluntad no les falta, no estaría de más que pidieran disculpas tras haber comprobado que la solución no es fácil, que abandonaran eslóganes demagógicos como el de comunidad libre de desahucios y, sobre todo, se tomen más en serio paliar los efectos de este drama que a tantas familias sigue afectando 20 años después de haber entrado en el siglo XXI.