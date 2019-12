El Celta se queja del uso del VAR en Balaídos

No es excusa para haber dilapidado una renta de un gol cuando el Mallorca estaba en inferioridad numérica, pero bien es cierto que no es la primera vez que pasa, que el colegiado y el VAR perjudican al Celta. El equipo no acabó contento por el resultado del partido ni tampoco por la actuación arbitral.

Horas después del partido, a través de las redes sociales, el club presentó un vídeo pidiendo respeto en el uso de la tecnología de VAR. Un vídeo acompañado del siguiente texto "Penalti, roja, penalti segunda amarilla. ¿Es esto justo? Las tres primeras son aciones claras de VAR. ¿Por qué no intervino? RESPETO. #VARbaridad". El vídeo muestra varias acciones que no fueron castigadas ni revisadas por los colegiados.

Un penalti a Brais Méndez en el área del Mallorca tras tropezar con Raíllo, la propia acción de la expulsión de Raíllo tras el pisotón a Brais en la entrepierna que dejó marcado al céltico, un penalti a Lobotka que fue arrollado por el meta balearr y la segunda amarilla que no vio Cucho Hernández sobre Rafinha y que hubiera supuesto la expulsión del jugador del Mallorca. Además los celestes también se quejaron del penalti a favor del Mallorca, al considerar que cuando Aidoo comete la falta, el balón no estaba en juego.

No es la primera vez que la aplicación del VAR perjudica los intereses de los vigueses. En esta ocasión el club ha querido trasladar su queja a la Federación.