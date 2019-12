Los trabajadores de Vulcano ven en peligro sus indemnizaciones

Desanimados han salido los ex trabajadores de Vulcao de la reunión con el Presidente de la Autoridad Portuaria porque pase lo que pase con la concesión entienden que los terrenos se quedan en manos del Puerto y que eso se llevará la garantía de cobrar sus indemnizaciones.

Así lo Nicolás Sangabriel, hasta ahora presidente del Comité de Empresa tras una reunión con Enrique López Veiga y con representantes de CIG, CC.OO y UGT en la que el presidente de la autoridad portuaria, aunque apunta que ahora la pelota está en el tejado del Consejo de Estado, que tiene que pronunciarse, sobre la extinción de la concesión, no ha variado su postura de que la única forma de que en esos terrenos siga la construcción naval es que haya un nuevo concurso y una nueva concesión y para eso hace falta que se presente un proyecto y “ aquí no hay ningún proyecto”, ha dicho. Añadiendo que en todo caso “tenemos problemas de espacio y no vamos a regalar un terreno portuario por cuatro duros”

Y esto hace entender a los sindicatos que lo que se quiere en realidad es dedicar la zona a contenedores. Pero además de cara a los trabajadores hay un segundo problema, más allá de que desaparezcan los puestos de trabajo relacionados con el naval, y es que si esos terrenos los saca el puerto y no el administrador concursal, el resultado de la operación no irá a pagar a los acreedores entre los que están ellos, sus indemnizaciones, así que han salido de la reunión “sin solucion y sin esperanza” en palabras de Sangabriel.

En todo caso también los sindicatos piden a las empresas interesadas, Vicalsa o incluso el pretendido grupo turco que presenten el proyecto porque ni UGT ni CIG ni CCOO lo conocen tampoco. Piden además al puerto que sea más proactivo para que aparezcan estos inversores y que no lleve al próximo consejo de administración la adquisición de la parte privada del astillero.

Relacionado también con el naval, y aunque el presidente de la autoridad portuaria esta seguro de que “no se llegará a este punto” , si Barreras termina disolviendo la sociedad se encontraría en la misma situación.