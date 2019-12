Manuel Prieto deja la Secretaría de Comisiones Obreras por motivos de salud

El secretario provincial de Comisiones Obreras, Manuel Prieto, deja su puesto por motivos de salud, según ha sabido la Cadena Ser. Una renuncia que se hará efectiva esta semana. Manuel Prieto presentó su renuncia al cargo en la primera semana de diciembre, aludiendo problemas de salud que le impiden seguir desarrollando su labor como secretario general del sindicato en Zamora.

Manuel Prieto presentó su renuncia formal ante el Consejo Provincial del sindicato, que es el máximo órgano de dirección del sindicato entre congresos. No obstante, según señalaron las fuentes consultadas por la Cadena Ser, no será hasta este jueves, día 19, cuando esa renuncia al cargo tome forma oficial y sea ratificada por el Consejo Provincial. Y será en esa misma reunión del Consejo Provincial cuando se designe al nuevo secretario provincial de Comisiones Obreras Zamora. Será una transición normal, sin mediar congreso, al tratarse de un relevo natural por causas de fuerza mayor, según apuntan fuentes del sindicato. Esas fuentes dan por hecho que el sustituto de Manuel Prieto saldrá de los integrantes del Consejo Provincial. No obstante, aún no ha trascendido su nombre.

Si no hay otras novedades, el nuevo secretario provincial de CCOO ejercerá hasta la celebración del próximo congreso provincial, previsto dentro de año y medio, en 2021. En cuanto a Manuel Prieto, ha manifestado que seguirá a disposición del sindicato.