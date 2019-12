Ayuntamiento de Alcorcón detecta hasta 43 adjudicaciones con la cláusula del 1% similares a las investigadas en Púnica

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha avanzado que, dentro de los estudios realizados por la comisión de investigación sobre la presunta incorporación de una cláusula del 1 por ciento de publicidad en varios pliegos, que se ha detectado este porcentaje en hasta 43 adjudicaciones de contratos hasta el momento.

"El valor de estos contratos alcanza los 21,945.650 euros", según han detallado la primera edil para añadir que, además, se han encontrado con otros "70 contratos que suman 4,708.680,97 de euros y que contendrían la llamada cláusula de publicidad".

El pleno del pasado 26 de septiembre aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre estas supuestas incorporaciones a los acuerdos de servicios.

Así, estaba prevista que arrancase el pasado jueves 7 de noviembre, pero tuvieron que retrasarla hasta el 12 de noviembre por coincidir en periodo electoral, después de la denuncia del PP ante la Junta Electoral.

De Andrés ha señalado que, "aunque a priori ese 1 por ciento no es ilegal siempre y cuando se aplique de la manera adecuada, es evidente es que hay autos de jueces en los que se está diciendo que ese porcentaje se estaba aplicando para una financiación irregular del PP" y, por eso, ahora quiere que los técnicos les aclaren si existe algún tipo de ilegalidad.

"Si hubiera indicios de la comisión de algún delito, éste se trasladaría a las entidades jurídicas correspondientes. Y, en el caso de que se haya gestionado correctamente, aquí paz y después gloria", ha asegurado.

Para eso aún, ha señalado, habrá que esperar a finales de enero, puesto que el plazo de trabajo de la comisión era de 4 meses, pero la regidora ha expresado sus dudas ante la necesidad de que en los pliegos de ciertos servicios se tuvieran que incorporar dichas cláusulas.

"Digamos que hay una relación de contratos curiosos. Tiene sentido que en algunas actividades se exija al adjudicatario que se les dé publicidad, pero en otras no", ha insistido, poniendo como ejemplos los servicios de conservación de arbolado, mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, la mejora de los sistemas de videovigilancia y control de accesos del propio Ayuntamiento "o también el servicio médico de la piscina de Santo Domingo, un servicio obligado por ley".

Además, en este sentido ha incidido en tampoco han visto que se hayan hecho las publicidades de los mencionados servicios y que, por lo tanto, esperarán a las conclusiones de la comisión para saber el uso que se les ha dado a esas cláusulas, "o si no se han usado, que también sería grave porque se estaría perdonando a la empresa el pago de una serie de cuestiones al Ayuntamiento".

En su día, la portavoz del PP, Ana Gómez, ya dijo que su partido no tenía nada que ocultar porque no hay "ninguna ilicitud en esa cláusula del 1 por ciento", detallando que "no todos aquellos contratos que incluían esa cláusula son ilegales, lo ilegal es el abuso de esa cláusula".

De hecho, prosiguió, todos los acuerdos, durante las dos legislaturas del PP, "han pasado por la Mesa de Contratación" y si está en muchos, afirma, es porque así "lo incluyó la Jefa de Contratación".

Según anunciaron fuentes municipales, la comisión se encargará de determinar cuándo se incorporó la condición especial de ejecución en dichos pliegos, a cuántos expedientes afecta, el destino del porcentaje, quién ordenó su inclusión o cómo se disponía de las cantidades resultantes.

Igualmente, se investigará también quién era el responsable de decidir el destino de los fondos o qué empresas han sido las que han prestado los servicios de difusión e información. En el caso de Alcorcón, según la regidora, entre los contratos adjudicados en los dos períodos -en 2011-2015 y en 2015-2019- "aparecen empresas que se encuentran investigadas en la trama Púnica".