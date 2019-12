El reglamento regional del taxi no se cumple "un año después" de su puesta en marcha

Con 96 licencias de VTC por 113 taxis, Guadalajara será pronto la provincia de España con 1 vehículo de transporte con conductor por cada taxi. Castilla-La Mancha continua sin regular la convivencia de ambas modalidades del transporte de viajeros, satisfactoria para todas las partes.

La imparable concesión de licencias preocupa a la Federación Regional de Taxistas, que urge al Gobierno a reglamentar la actividad. Dice su presidente Manuel García Naharro que no podemos parar la concesión de licencias de VTC, eso está claro, pero si se puede reglamentar esta actividad para que no estemos todo el día peleando y denunciándonos y que los dos sectores sepan a qué atenerse

La Administración ya dispone de un borrador facilitado por el sector y quiere negociar a tres bandas para, como decía el consejero de Fomento el pasado mes de octubre, que la región se convierta en una autonomía "pionera de cara a conseguir lo antes posible, a través de distintas mesas de trabajo, un acuerdo satisfactorio para todas las partes".

Los taxistas denuncian también que un año después de su entrada en vigor, el Reglamento del Taxi no se cumple en Castilla-La Mancha. Estamos viendo que nadie hace caso. Se ha hecho un reglamento que ha tardado un siglo en elaborarse y ha costado sudor para que ahora no se aplique

Albacete no ha adaptado su ordenanza

Según la Federación, el 70% de los municipios no han identificado los vehículos y no se ha hecho la inspección anual obligatoria, que es competencia de los ayuntamientos. La importancia de que los vehículos estén bien identificados estriba en el intrusismo muy grande que sufrimos por parte de particulares y para que los propios taxistas no se hagan la competencia entre ellos.Capitales como Albacete, no ha adaptado siquiera su ordenanza



La Federación pide al Gobierno regional que exija su cumplimiento