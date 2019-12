Antonio Calderón se presenta como 'un ganador'

Antonio Calderón ha sido presentado este martes como nuevo entrenador de la Real Balompédica Linense en la sala de prensa Francis Negrón del Municipal de La Línea y se mostraba muy atraído por sentirse la primera opción de la dirección deportiva para dirigir al club blanquinegro tras la destitución de Jordi Roger.

'Veo un equipo con muchísima ilusión, ganas y ambición, no vengo aquí a La Línea a entrenar, vengo a hacerlo para conseguir cosas y están los medios para poder conseguirlas'. 'Vamos a intentar que nuestra afición se sienta orgullosa del equipo y que cada domingo que el equipo juegue la gente se vaya satisfecha a casa', declaraba el gaditano que pide exigencia propia al vestuario para poder recuperar el terreno perdido con los últimos resultados adversos.

Calderón se califica un 'ganador': 'A mí me gusta ganar sí o sí, perder para mí es una tragedia y quiero que los jugadores sepan eso, sin miedo, a los jugadores les transmitiré seguridad y quiero que jueguen para ganar', afirmaba con rotundidad el ex entrenador del Salamanca CF UDS y que exigirá 'jugar todos los balones jugables hacia delante en la medida de lo posible'. 'Me encanta jugar bien, pero para ganar', declaró el nuevo entrenador blanquinegro que estuvo acompañado por Raffaele Pandalone que afirmaba que buscaban 'un cambio'.

'La dinámica empezaba a ser complicada y tras la primera charla con Calderón buscábamos esa experiencia y tranquilidad a la plantilla'. 'Era nuestro primer objetivo en la lista, viene con mucha ilusión y por media temporada'. Cuestionado el mandatario por los motivos que le han llamado a contratar al nuevo entrenador, destacó que encontró un 'feeling' en su figura donde confía en que sea un éxito para conseguir los objetivos previstos.