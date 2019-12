Oportunidad para mejorar la imagen en el Hércules y cita histórica para el Intercity en la Copa del Rey

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este viernes 17 de diciembre con Daniel Rodríguez.

Martes de Copa del Rey, hoy arranca la primera eliminatoria del trofeo copero. El Hércules recibe esta noche a partir de las 20:45 horas al Recreativo de Huelva, una eliminatoria envuelta en polémica porque durante la semana se ha hablado de todo menos de fútbol. El club decidió a principios de la semana pasada que los abonados deberían pasar por caja para presenciar el partido, luego dijeron que los que sacaran la entrada tendrían gratis la siguiente eliminatoria en caso de pasar y a última hora del lunes anunciaron que los abonados entraban gratis. Un sainete más.

Una gran parte de los aficionados no asistirán al partido porque piensan que "les están tomando el pelo" y veremos una entrada muy pobre en el Rico Pérez.

De lo deportivo, el Hércules afronta este partido en el peor momento de la temporada, y ahora mismo la eliminatoria solo le viene bien al club en caso de que se consiga pasar de ronda. Vicente Mir prepara cambios como ya anunció este lunes en sala de prensa y veremos a jugadores como Rubén Ualoloca en portería y probablemente a Olmedo, Teo Quintero, Rulo o Alvarado entre otros.

Vicente Mir en el Rico Pérez / Hercules CF

El rival, el Recreativo de Huelva vuelve a disputar partido de Copa del Rey cuatro tempordas después. En la Liga en el grupo IV de Segunda B, el conjunto onubense es noveno con 22 puntos muy lejos del playoff y con siete puntos de ventaja sobre el descenso. El técnico Alberto Monteagudo también prepara rotaciones aunque dentro de esas variaciones veamos a jugadores como Morcillo o Chuli. Analizamos la previa del partido con Óscar Manteca de Alicante Plaza.

Por otro lado, el Martínez Valero de Elche acoge esta noche a partir de las 21:00 horas la eliminatoria entre el Intercity de Sant Joan y el Athletic Club de Bilbao. Un partido histórico para los santjoaners que afrontan el partido con la mayor ilusión y motivación. Son conscientes de la dificultad de dar la machada pero no renuncian a nada.

Hoy se ha pasado por SER Deportivos el presidente del Intercity, Salvador Martí, quien horas antes de esta cita histórica ha afirmado que "ya empiezan los nervios a salir a flote, se acerca el momento pero hay una organización perfecta y solo queda esperar". Ha añadido que ve al equipo "tranquilo e ilusionado" ya que es un partido en el que no hace falta "arengarlos" porque tienen suficiente "motivación" y afirma que "el equipo va a salir a jugar como siempre y no veremos a un Intercity que vaya a encerrarse atrás".

El presidente del Intercity, Salvador Martí en una tertulia en SER Deportivos / Pedro Vera

Martí ha reconocido que el hecho de jugar en Elche perjudica a Sant Joan y al club tanto a nivel deportivo, como económico aunque "no hay excusas" y "vamos a por el partido" ha dicho. El presidente del Intercity ha reconocido que ha ofrecido una prima económica a los jugadores si consiguen doblegar al Athletic y que le cortarán al pelo al entrenador, José Vicente Lledó. Además, ha confirmado que saldrán 11 autobuses de aficionados desde Sant Joan, que otros muchos seguidores se desplazarán en vehículo particular y que hasta ahora se han vendido alrededor de 6.000 entradas.

El Athletic viaja a Elche practicamente con todo. Solo ha dejado en Bilbao por lesión a Muniain, Aduriz, Yeray y Ander Capa. El técnico del Athtletic, Gaizka Garitano ha afirmado que el Intercity cuenta con "jugadores profesionales que han militado en categorías superiores, y a los que ya me he enfrentado, como Peña o David Torres. No te puedes confiar y ya lo vimos hace dos años contra el Formentera. Incluso a doble partido, el Athletic quedó eliminado y por eso hay que tener en cuenta ese precedente".

Por su parte, José Vicente Lledó ha declarado que "ha habido mucho ruido en torno al partido ante el Athletic y que ha sido difícil mantener el nivel de concentración en Liga" y ha añadido que "es muy complicado dar la campanada ante el conjunto vasco aunque admite que la filosofía del club es salir a ganar todos los partidos". "Hubieramos tenido alguna opción si hubieramos jugado en Sant Joan".

En baloncesto, escuchamos las palabras del jugador del HLA Alicante, Chumi Ortega, MVP del partido entre Cáceres y Lucentum que acabó con la victoria de los alicantinos por 63-65. Ha asegurado que el triunfo fue un "subidón" y que les ha dado "confianza" para afrontar el partido del próximo viernes ante Granada. Admite también que tienen que salir a los partidos más concentrados. Pitts y Llompart siguen siendo duda para enfrentarse al conjunto andaluz. Analizamos la actualidad del HLA Alicante con Ramón Juan.

Chumi Ortega en el Pedro Ferrándiz / Daniel Rodríguez