Bipartito y oposición critican la gestión del contrario en un debate sin apenas propuestas

El alcalde Luis Barcala ha arrancado este martes el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2019 con un discurso de casi treinta minutos en los que ha hecho balance de la gestión del equipo de gobierno municipal desde las pasadas elecciones de mayo. Un balance que se ha centrado en comparar lo hecho en estos seis meses con lo que, en su día, hizo el tripartito de izquierdas. Ahora, dice Barcala, "la normalidad ha regresado al Ayuntamiento".

El alcalde ha destacado la regulación de cuestiones atascadas desde hace años en los cajones municipales como son los veladores, las sanciones a la UTE responsable de la limpieza viaria o la cesión de parcelas a la Generalitat Valenciana para la construcción de nuevos centros de salud, entre otras. Eso sí, reconoce Barcala que, "pese a lo conseguido, aún queda mucho por hacer".

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha destacado las medidas adoptadas hasta la fecha, sobre todo en materia de Turismo y Urbanismo. Además, ha anunciado que la redacción del nuevo PGOU se iniciará esta legislatura, al igual que la construcción de un palacio de Congresos.

Críticas de la oposición

En el turno de la oposición, el portavoz socialista, Paco Sanguino, ha criticado la descoordinación entre las áreas de los populares y las de Ciudadanos. Ha denunciado una caza de brujas a los funcionarios, en lugar de asumir responsabilidades políticas, y también las fricciones surgidas entre los dos socios de gobierno. Sanguino ha acusado al alcalde de asumir un excesivo personalismo pero, eso sí, "solo cuando se trata de cuestiones positivas".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, asegura que los alicantinos reclaman mayor seguridad y calles más limpias porque "la ciudadanía está cansada de promesas incumplidas".

Promesas que el líder de Compromís califica de "barcalanuncios" sin fundamento. Natxo Bellido considera que la ciudad está resignada ante la falta de proyectos del bipartito. Y ha endurecido su discurso para exigir la dimisión o el cese de la edil de Acción Social, Julia Llopis, "por mentir" al asegurar que la mayoría de ayudas municipales iban destinadas a los extranjeros.

Por último, Unidas Podemos, que ha criticado lo que consideran una nula gestión municipal. Su portavoz, Xavi López, asegura que el bipartito no tiene modelo de ciudad, no es capaz de sacar proyectos propios adelante, no se ha hecho nada para mejorar la movilidad ni para acabar con las desigualdades sociales, entre otras cuestiones.

Anuncios de grandes proyectos

Tras el turno de réplicas, el alcalde ha tomado de nuevo la palabra para cerrar el debate. Ha agradecido el tono y las propuestas realizadas y ha realizado un resumen de los grandes proyectos que el bipartito quiere sacar adelante en los próximos ejercicios. Entre ellos, el futuro gran paseo litoral de 21 kilómetros de longitud, la revisión integral del Plan Alicante - Puerto, o la urbanización de Sangueta y la construcción de un gran complejo cultural en los antiguos depósitos de La Británica.