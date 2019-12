Posibles medidas judiciales contra la difusión de los audios de la menor

Los abogados de la acusación particular y popular estudiarán este miércoles con la Fiscalía la posibilidad de iniciar acciones legales contra la filtración y difusión a través de las Redes Sociales de los documentos de audio que envió la denunciante del caso Arandina a personas de su entorno en los que amenaza con inventarse cosas que no habrían ocurrido en el encuentro que mantuvo con los tres futbolistas condenados por la Audiencia Provincial a 38 años de cárcel por agresión sexual.

La decisión la tomarán este miércoles después del acto al que están citados en Burgos para que el tribunal les diga si decide el ingreso inmediato en prisión de los procesados, o espera a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decida sobre el recurso que presentarán las defensas.

Los citados audios están desde hace tiempo en poder de la justicia, que señala que aunque la menor utiliza el término inventar, entiende que de su declaración y demás pruebas practicadas, no se puede deducir que los hechos denunciados sean falsos. En cualquier caso, la difusión de este documento ha motivado una denuncia de la familia de la joven en la comisaría de la Policía Nacional de Aranda. Y es que en las propias redes sociales alguien da a conocer varios datos personales de la menor, un hecho que podría tener mayor alcance penal que la difusión de estas grabaciones. “La abogada particular de la niño me ha dicho que el padre ha presentado una denuncia contra un tuitero que habría colgado los datos identificativos de la menor: nombre dirección y correo electrónico, lo cual es más grave”, señala Luis Antonio Calvo, abogado de la Asociación Clara Campoamor.