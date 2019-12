Rozada: "No vamos a fichar por fichar; buscamos calidad antes que cantidad"

El Real Oviedo viajará por la tarde rumbo a Barcelona para afrontar este miércoles (18:00 horas) su primer encuentro de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único, ante el Badalona. El cuadro catalán se encuentra en zona de descenso en el Grupo III de Segunda División B. Esta mañana, tras el entrenamiento matinal en las instalaciones Tensi, Javi Rozada ha dado a conocer una convocatoria en la que se encuentran varios jugadores del filial como Jorge Mier, Javi Mier, Steven, Riki, Obeng y Josín.

El técnico carbayón ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares como Christian Fernández, Arribas, Carlos Hernández, Nieto, Tejera, Sangalli y Ortuño, que finalmente se quedarán en Oviedo. Tampoco estarán con el resto de la expedición Omar Ramos, Joselu y Diegui, quienes podrían abandonar el club durante el mercado invernal.

"No he hablado nada con los jugadores que puedan salir. Desconozco si Arnau o el club lo ha hecho", afirmó Rozada en su comparecencia ante los medios.

Escucha aquí la rueda de prensa completa de Javi Rozada:

"La Copa te da un prestigio y unos ingresos económicos. Intentaremos pasar la eliminatoria, que es lo que debemos hacer por entidad. Santander no existe. Es un partido muy importante y así me lo ha transmitido el club. En los últimos años no pudimos pasar eliminatorias y estamos obligados a clasificarnos. Tenemos que hacer allí un partido práctico. Con el escudo no se gana a nadie. Ni la Junta, ni el Clásico... debemos focalizarnos solo en eso", comentó el entrenador en sala de prensa.

"Los que jueguen tienen que demostrar que pueden hacerlo a menudo. Estoy seguro de que vamos a sacar un buen once. Les sirve para demostrar que pueden estar dentro del equipo. Entrará gente que fue importantísima en la primera vuelta y que lo será en la segunda. Los jóvenes tienen talento para ayudarnos y tienen esa ilusión por ser futbolistas, que también se contagia", añadió el ovetense.



Esta mañana se vio a Rozada charlar unos minutos con Francesc Arnau, el nuevo director del club, y el técnico desveló parte de esa conversación: "Es una época convulsa. Está trabajando muy bien. Me traslada su proyecto y lo que piensa de la situación. Tengo plena confianza en él. Me fío mucho de lo que busque. Seguro que vienen jugadores que nos ayuden para esta segunda vuelta. No quiero hablar de posiciones porque luego se malinterpreta. La plantilla que tengo es buena. Si puede venir alguno que nos mejore será bienvenido, pero no vamos a fichar por fichar, todo dependerá de lo que ofrezca el mercado. Vamos a buscar calidad antes que cantidad".

Los azules disputarán el choque en el Estadio Municipal de Badalona, que tiene capacidad para 4.200 espectadores. Es un campo de césped artificial de última generación, con las mismas dimensiones que el Carlos Tartiere, y que fue inaugurado hace dos años.