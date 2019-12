Margarita Salas, referente para despertar vocaciones científicas entre las niñas

Más de 1.000 escolares asturianos han participado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo en un acto homenaje a la científica valdesana recientemente fallecida Margarita Salas. El acto organizado por la dirección general de Igualdad en colaboración con la consejería de Educación, ha querido ser también, con Margarita Salas como referente, una jornada para animar a las alumnas, a las niñas, a inclinarse por las carreras de ciencias.

Si hubiese nacido en el siglo XXI en lugar de en el siglo XX, probablemente hubiera tenido menos dificultades a la hora de iniciar mi vida profesional. Hay muchas mujeres que me ven como un modelo y me siento muy orgullosa y muy contenta de poder servir de modelo para que las mujeres se animen a entrar en la ciencia y no se desanimen por el hecho de ser mujeres