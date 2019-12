Más muertes que nacimientos en el 96% de los municipios de Castellón

El 96% de los municipios de la provincia de Castellón registraron más muertes que nacimientos en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La situación se agudiza en los 18 pueblos, que tienen menos de 100 habitantes, porque suman 25 muertes y 2 nacimientos.

Los datos de Castellón sobre muertes y nacimientos en 2018, publicados en el Instituto Nacional de Estadística, INE, muestran que el 96% de las localidades de la provincia registraron más muertes que nacimientos en el último año. Solo Onda, San Rafael del Río, Benicarló, Orpesa y Benicàssim consiguen romper con esta dinámica y sumar más nacimientos.

La situación empeora en los pueblos que sufren de forma especial la despoblación, porque en 2018 hubo 25 muertes en las 18 localidades de menos de 100 habitantes, mientras solo hubo dos nacimientos en Matet y Vallat, según los datos del INE. Castell de Cabres, Sacañet, Torralba del Pinar, Higueras o Fuente la Reina, no vieron modificado su censo.

Cabe destacar que el 30 por ciento de los municipios de la provincia de Castellón no registró ningún nacimiento en 2018, según la misma fuente. No obstante, el problema de la despoblación, no solo afecta a los pequeños pueblos, porque en los últimos 20 años, la capital de la Plana ha registrado 8.500 muertes más que nacimientos, mientras, en Vila-real, en el mismo periodo, se han producido 3.000 muertes más que nacimientos.