En Córdoba, desde el pasado 10 de diciembre, cuarenta y dos mujeres, trabajadoras de los servicios de limpieza de varios centros educativos. se encuentran en "huelga indefinida". Ellas limpian el polvo del mobiliario, barren y friegan el pavimento, las aulas, los talleres, los gimnasios y las escaleras; limpian las papeleras, lámparas, perchas, teléfonos, pizarras y recogen la basura. También abrillantan el mármol. Limpian los ascensores, los cristales interiores y exteriores. Los patios, los servicios y los aseos. En el pliego de condiciones se especifica que los aparatos sanitarios "serán objeto de una limpieza y desinfección escrupulosa y metódica". De todo hacen y lo hacen muy bien. Los institutos de Iznajar, Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena, Benamejí y Priego de Córdoba están atendidos por estas cuarenta y dos mujeres. Ahora no. Están en "huelga indefinida". Ellas denuncian el incumplimiento de la oferta de contratación, la ausencia de productos para realizar correctamente su trabajo, la no aplicación de la subida del salario mínimo y, fundamentalmente, el retraso injustificado y temerario en el cobro de sus nóminas. Para la empresa adjudicataria y para la Consejería de Educación y Deporte debe parecer un molesto "asunto menor". Estas cuarenta y dos mujeres no opinan lo mismo. Yo tampoco.

Ya sé que para nuestros políticos de diario no es el momento oportuno, estamos en vísperas de fiestas. Ya sé que los medios de comunicación están con el cambio climático. Ya sé que los políticos de alto nivel están en la formación de gobierno y... Para todos ellos es un "asunto menor". Para estas cuarenta y dos mujeres no lo es. Para mi tampoco.