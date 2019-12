Fernando Vidal camina hacia la presidencia del Deportivo

El tiempo de silencio de Fernando Vidal está llegando a su fin. El empresario y ex consejero del club coruñes pretende dar esta noche un paso definitivo hacia la presidencia del Deportivo. Vidal, que ultima un acuerdo con la entidad financiera Abanca para garantizar la viabilidad del club en caso de descenso y una inyección económica para acudir al mercado invernal, podría anunciar ante los accionistas su idea de dirigir al club herculino y suceder a Paco Zas.

Fernando Vidal, acompañado por Juan Carlos Rodríguez Cebrián, estableció contactos con diversos accionistas del deportivismo en los últimos días. Sin embargo, fuentes de su entorno reconocen que, aunque necesarios esos contactos, el fundamental y el que puede ser la clave está en la negociación todavía abierta con la entidad financiera. Abanca, a la que el Deportivo le debe más de 50 millones de euros, es el principal acreedor del club coruñés. De esa cantidad, se deduce el préstamo que en su momento pidió Tino Fernández para liquidar la deuda con Hacienda y restos de otros dos préstamos anteriores.

Tal y como desveló este lunes Radio Coruña Cadena SER, Fernando Vidal y Rodríguez Cebrián fueron vistos en la sede de Abanca en la Rua Nueva de A Coruña. El ex consejero se ha apoyado en la respetada figura del que fuera mano derecha de Amancio Ortega en Inditex para acercarse al acuerdo con la antigua caja de ahorros gallega.

La idea de Vidal es poder anunciar en la junta de este martes un acuerdo cerrado con Abanca y lanzar su candidatura para tomar las riendas del Deportivo. De esta forma, podría resultar "casi imposible decir que no" al resto de accionistas, según confiesan fuentes próximas a Vidal. Esto haría que incluso Tino Fernández, con el que Vidal no guarda una buena relación, tuviese que, al menos, abstenerse.

¿Opciones de tomar las riendas este martes?

Fernando Vidal y su equipo entienden que no hay tiempo que perder para tomar decisiones en el área Deportiva. Además de buscar un hueco legal para acceder a la presidencia tras la junta, algo que no está del todo claro, con el paso que va a dar el empresario naval en su discurso, se entiende que tomaría "de facto" el control de la entidad de forma inmediata y que su equipo comenzaría a moverse en el mercado desde mañana. Así las cosas, el Deportivo podría recuperar la figura del que fuera su mano derecha y ex director blanquiazul, Richard Barral. Fernando Vidal se convertiría ya en enero en presidente del Deportivo a todos los efectos.