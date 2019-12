Los transportistas se manifiestan en A Coruña para exigir a Endesa una salida al cierre

Los transportistas de Endesa vuelven a trasladar sus movilizaciones a la ciudad de A Coruña. A las once y media de la mañana unos doscientos han salido en manifestación a pie desde la Avenida da Pasaxe hasta Alfonso Molina y en dirección hasta Cuatro Caminos, donde se concentrarán ante el Consulado italiano. Después irán hasta Maria Pita, en torno a las tres de la tarde. A estos doscientos se sumarán otros transportistas de la comarca de As Pontes y Ferrol que vienen en autobús y coches particulares. Exigen a Endesa que aclare definitivamente si opta por alternativas como los biocombustibles para evitar el cierre de la central. Si no hay respuesta positiva, no descartan acudir a los tribunales.

Endesa señala que volverá a hacer números para ver a cuánto asciende el coste de sustitución de parte del carbón por otro tipo de combustible. Los transportistas aseguran que han dejado de ingresar en estos ocho meses de inactividad l6 millones de euros. Son unos 150 camiones los afectados que subían una media de 20 mil toneladas diarias de carbón desde el puerto de Ferrol a la térmica de As Pontes.