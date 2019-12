Paco Zas y Fernando Vidal intervienen tras la Junta de accionistas del Deportivo

Paco Zas

"No marchamos ya porque hay un proceso legal a cumplir. Está convocado para el día 14 y sería antidemocrático no dejar que otros puedan presentar su propuesta"

"Para la apertura de mercado quedan 10 días y se pueden preparar operaciones para cuando abra el mercado el día 2 de enero. Asumiremos y consultaremos las decisiones. Si debo decidir algo bueno para el Deportivo, lo voy a decidir"

"No podemos tomar decisiones que hipotequen el futuro del club, pero entre deportivistas tenemos que arreglarnos y hacer lo que sea para salir de esta situación terrible. Hay que dejar de lado personalismos o venganzas"

"Si en 8-10 días no hay candidaturas, yo hasta el día 14 tengo la firma del Deportivo y debo velar par que todo lo que sea haga, sea propuesto por quien sea, sea bueno para el Deportivo"

"Tuve una charla previa a la asamblea con Fernando y me imagino que tendremos alguna más"

"El ambiente de hoy ha sido durísimo. Es muy duro que siendo todos deportivistas nos faltemos al respeto así. Asumimos responsabilidades, culpas, errores, pero los hemos cometido todos. Antes y ahora. Es una pesadilla la situación del equipo".

"He pasado amenazas, escraches, insultos...todos estamos enfadados. Es una situación difícil de llevar. Uno comprende que haya situaciones límites pero hay líneas que no se deben traspasar. La situación del equipo es muy dolorosa".

Fernando Vidal

"Intentaremos que haya jugadores en el primer partido de enero. La situación deportiva tira para atrás a muchos jugadores"

"Paco Zas me ha dado mucha pena. Nadie toma decisiones en contra de sus principios. Es deportivista sin duda, salió debilitado como presidente y los resultados no han acompañado. Nadie creía que el equipo estaría en esta situación"

"Sería la tabla de salvación la aparición de Abanca. Me gusta el capitalismo popular pero tenemos un capital de 10 millones con una deuda de 80. Eso es inviable"

"La viabilidad del club está asegurada también en 2ªB con la propuesta de acuerdo de Abanca. Se cerrará antes incluso de la Junta del día 14. Si Abanca capitaliza deuda sería el máximo accionista. La deuda pasaría de 80 millones a rebajarse ostensiblemente"

"Vamos a proponer movimientos y el club la ejecutará. Si aparece otra candidatura se consensuará con ellos también"

"Es un tema complejo (la ampliación del límite salarial sin estar aun en el Consejo). La situación es límite y no podemos perder tiempo"

"Ha habido momentos bastante tensos. Sabíamos que iba a continuar el Consejo y hemos acordado colaborar con ellos desde mañana para reforzar la plantilla"

"Nunca me gustó la camiseta de rayas horizontales pero creo que no se puede cambiar a mitad de temporada. A mí tampoco me gusta"