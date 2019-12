PSOE y Compromís aprueban la subida de impuestos para 2020

El pleno municipal ha debatido esta mañana el incremento de la presión fiscal en 1,5% y del 1,7% en la tasa del agua. PSOE y Compromís han defendido la subida de impuestos, tasas y precios públicos como herramienta necesaria para tener más margen para la inversión. Sin embargo, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han mostrado un rotundo rechazo a una subida que consideran injustificada.

La responsable de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Maciá, ha comenzado su intervención desestimando las alegaciones que, sobre todo, los populares habían presentado a la subida de alguno de los 24 impuestos, tasas o precios públicos por no estar "ajustadas a derecho".

Además, el concejal de Aguas y portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha indicado que se propone una subida del 1,7% de la tasa del agua para la renovación de las infraestructuras y la red de saneamiento de la ciudad. Un incremento que, según Díez, no afectará negativamente a los colectivos más vulnerables, sino que en el presupuesto también se recoge un aumento de las ayudas para hacer frente al pago de los recibos.

Precisamente, la portavoz adjunta de Vox, Aurora Rodil, ha lamentado que en esta subida "se esconda el aumento de subsidios". Rodil ha apuntado a rechazado que se ayuda a las familias que más lo necesitan con el dinero de todos y no con el ahorro del gasto.

Este argumento ha reforzado la teoría expuesta por la portavoz de Compromís, Esther Díez, quien ha asegurado que en el pleno se están enfrentando dos modelos: el del gobierno que buscar reforzar el Estado del Bienestar y el de la oposición que busca debilitarlo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros ha aclarado en que no es necesario subir impuestos porque se van a quedar 14 millones de euros sin ejecutar. García-Ontiveros ha insistido en que "hay que gestionar mejor el dinero". En la misma línea se ha mostrado el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, que ha apuntado a que si no se bajan los impuestos es porque el gobierno no quiere.