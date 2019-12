Feijóo recela del gobierno que pretende Sánchez

Alberto Núñez Feijóo teme que Pedro Sánchez dé forma al "peor" gobierno de la democracia. El mandatario autonómico compartió su preocupación después de la conversación telefónica que ambos mantuvieron en la mañana de este martes.

Fueron 15 minutos de conversación cordial entre ambos mandatarios, en los que el presidente en funciones le transmitió a Feijóo su intención de acudir a la sesión de investidura con los apoyos de Podemos e independentistas.

El titular de la Xunta lamenta que Sánchez no contemple "alternativa" a este pacto, y que no tiene la intención de explorar acuerdos con partidos "constitucionalistas" y "de moderación". El propio Feijóo ha sido en las últimas semanas una de las voces del Partido Popular que más ha apostado por la gran coalición entre progresistas y conservadores.

Feijóo aprovechó la conversación telefónica para hacerle saber a Sánchez la "preocupación" que le genera que llegue a acuerdos con "la extrema izquierda" y con los partidos independentistas catalanes.

En opinión del presidente gallego, fiar la legislatura a los apoys de las formaciones independentistas es una estrategia "errónea" y que le va a dar "muchos disgustos". Feijóo fue a más y habló de un pacto "contrario a la Constitución".

Compromiso con Alcoa

En la conversación entre ambos dirigentes también se abordó una de los principales asuntos de la agenda mediática gallega: el futuro de Alcoa. Según Feijóo, Pedro Sánchez se comprometió a intermediar personalmente y, llegado el caso, se reunirá con los directivos de la multinacional del aluminio para que mantengan activa la planta de San Cibrao.

No en vano, este compromiso fue, para Feijóo, "lo más interesante de la conversación". El presidente de la Xunta quiere ver hasta qué punto se van a atender esta demanda y otras, como que el Gobierno central le devuelva a Galicia las cantidades que le adeuda, o se resuelvan cuestiones como las del AVE o la situación de Endesa As Pontes. En caso de que no sea así, opina Feijóo que el contacto telefónico sería "un paripé".