Balance de la alcaldesa de este año 2019 y sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Jódar

La alcaldesa de Jódar, María Teresa García, ha pasado por nuestros estudios y ante nuestros micrófonos, en directo, ha hecho balance de este año, centrada en los cinco meses, con ella, al frente de la alcaldía y las primeras actuaciones del programa electoral, con él en las manos, como referente para cumplirlo.

Proyectos realizados y los que quedan por delante, para desarrollar en esta legislatura.

En cualquier caso, confirmaba la normalidad con la que se procedió al proceso de relevo en la alcaldía, y la incorporación de José Luis Hidalgo al Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, “… He recibido muchísimo apoyo, muchísimo cariño… Han visto que somos un equipo, es que José Luis no se ha ido, y estamos continuamente hablando, aquí no ha habido ningún cambio…”.

Destacaba, como primer proyecto ejecutado, la renovación de todo el alumbrado del casco urbano, con unas mejores pendientes, tanto en la calle Domingo Arroquia y General Fresneda, además de una actuación singular, de mejora, en la iluminación del Castillo de Jódar, que tendrá una iluminación personalizada para cualquier evento. Así mismo, también anunciaba la renovación de la iluminación del Campo Municipal de los Deportes ‘Francisco Herrera Cueva’.

En materia de deportes, confirmaba, como nueva fecha para su terminación definitiva, y puesta en servicio de la Pista de Atletismo y Campo de Césped Natural, “… Nosotros prevemos que el año que viene (2020) estén terminadas. Se han hecho ‘Encaje de bolillos’ para que eso sea una realidad. No lo que hace esta oposición que lo único que haces es poner trabas en este asunto, creyendo que ahí hay algo enterrado, ¿Sabes lo que hay enterrado ahí? La piedra que enterró el sr. Angulo y no hizo absolutamente nada…”. Rechazaba que el proyecto se haya podido encarecer, solo se ha actualizado, con los informes de los técnicos, a las nuevas características y condiciones del paso de los años y descartaba que se haya perdido, y mucho menos regalado, ningún dinero a ninguna empresa.

En este tema, llego el momento más emotivo de la entrevista, al rescatar, esta emisora, las declaraciones del propio padre de la alcaldesa, Paco Luis García ‘Transobe’, en su momento presidente del Club de atletismo de Jódar, precisamente, en el día en el que se colocaba la primera piedra de esa obra en 2.011.

Como novedad, María Teresa García, confirmaba que los días 3 y 4 de enero se recupera el cine de estreno en Jódar, con la proyección de la película Frozen 2. Una iniciativa que tendrá su continuidad, en principio, hasta el mes de mayo, con proyecciones viernes, sábado y domingo, de películas de estreno y que pretende complementar, también durante los fines de semana con una sala de ocio y recreativos para los/as jóvenes.

Sobre la Residencia de Mayores, se mantiene aún pendiente de la comprometida reunión por parte del delegado territorial de la Consejería de Bienestar, para mantener una reunión con empresas interesadas, para lo cual ya ha intentado ponerse en contacto, en varias ocasiones, además de remitirle una carta insistiéndole en el compromiso.

Otro de los temas que más expectación, y necesidad, genera es la creación de empleo, para lo cual la alcaldesa, anunciaba que mantiene contactos con varias empresas, para su posible asentamiento den la ciudad, “… Estoy en contacto con varias empresas. En primer lugar, la nave de Villaflores, se van a poner en marcha y no van a tardar mucho. Y estamos también a la espera de una nueva empresa, no puedo adelantar nombre, ni a que se dedica, pero a partir de enero, vamos a tener buenas noticias. Vamos a poner en manos de esa empresa una de nuestras naves… La nave de Villaflores vamos a intentar ponerlas en manos de los agricultores que disponen invernaderos, para que puedan extender su actividad a lo largo de todo el año, no solo en unos meses… Nosotros, lo que si te puedo asegurar, es que estamos trabajando para que en Jódar haya empleo… Estamos haciendo un Vivero de Empresas, para que la gente monte su propia empresa. También lo hacemos hablando con empresas, cediéndoles instalaciones y poniéndolos en contacto con la Diputación para que conozca todo el tipo de ayudas que hay para hacer atractiva la inversión en Jódar…”.

Otro de los proyectos, para hacerse realidad en unos meses, con fondos FEDER, para la ‘Eficiencia Energética’, en tres edificios de la localidad (Casa de la Juventud, Casa de la Cultura y Edificio de Rentas, que va a suponer una inversión de 309.000 euros. También pendiente de salir a licitación, para que las obras pudieran comenzar en septiembre de 2.020, en la Plaza de España, con su remodelación total, dentro del programa 'Ciudad Amable', con fondos íntegramente de la Junta de Andalucía.