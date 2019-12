Aira cumple un año en la Cultural: "Mi 'deuda' se salda con el ascenso"

La rutina de José Manuel Aira se ha visto alterada por la cronología que recuerda como hace justamente un año se ponía al frente de la Cultural. Llegó como apagafuegos, pero el incendio instalado en el Reino de León a punto estuvo de abortar su estancia en el club blanco para el que fue repescado en una decisión antipopular.

Sin embargo, el tiempo parece dar la razón a aquellos, por encima de todos Felipe Llamazares, que insistieron en el método del técnico berciano, que con varios encuentros de diferencia está a punto de mejorar sus propios números en el club. Aira ha dirigido un campeonato entero (38 partidos) con un balance de 19 victorias, 13 empates y 6 derrotas. La puntuación del actual curso (34 puntos en 17 partidos) le deja a tiro de piedra de superar los registros del anterior parcial (36 en 21 encuentros).

"Estoy disfrutando mucho de la Cultural. Me ha servido para crecer. No quiero tener la razón porque me gustaría que cuando dejemos el club haya quedado algo más que estadísticas. El camino es el correcto, pero hay gente que todavía lo hace mejor que nosotros. ¿Mi mejor momento? Vivo el día a día intensamente y no me paro a pensarlo", explicó Aira en una entrevista en Radio León en la que se analizó el recorrido realizado hasta la fecha.

Ni siquiera la gran temporada que eleva a la actual Cultural a un peldaño inferior a la del ascenso permite que el entrenador goce de un amplio respaldo de su afición. "Sabemos que estas situaciones se darán aquí y en otros lugares. El fútbol es discusión, crítica y va asociado al sentimiento. Nos gustaría que en esos momentos el apoyo fuera más fuerte, pero la Constitución Española recoge el derecho a opinar, aunque no todas las opiniones son respetables por el conocimiento. ¿Verme más años en León? Solo pienso en el entrenamiento de mañana, en el partido del jueves y luego...ya veremos", declaró.