Las prostitutas piden "descriminalizar" el sector y evitar el discurso del odio

Las trabajadoras del sexo de Murcia han reivindicado que se “descriminalice” su profesión y se respeten sus derechos, además de lamentar el “discurso de odio” que no distingue entre los casos de trata y aquellos en los que se ejerce libremente la prostitución.

Han lanzado ese mensaje coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, que desde 2003 se celebra cada 17 de diciembre, y en el que ha subrayado que la violencia que sufren las prostitutas no se limita a la que puedan ejercer los clientes, sino que es global debido al “estigma” de la propia profesión.

Vera, que es trabajadora sexual en Murcia, colaboradora del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y fundadora del sindicato OTRAS en la Región, ha leído un manifiesto en el que ha puesto de relieve la violencia social que sufren estas mujeres.

Además, ha sumado la violencia legal por las multas que aplican diversas ordenanzas municipales o la que parte de lo servicios sociales o la policía al confundir todos los casos de prostitución con trata y esclavitud sexual.

En ese sentido, tanto ella como Nacho Pardo, coordinador de CATS en la región, han insistido en que las cifras que habitualmente se ofrecen sobre trata y que apuntan a que las prostitutas en esa situación superan el 80 o incluso el 90 por ciento de los casos, no son reales ni se basan en estudios científicos y rigurosos.

En el último año, CATS ha atendido a unas 2.000 mujeres en Murcia, y solo cinco casos fueron de trata, ha destacado Laura Martínez, trabajadora social de la organización.

Por eso, todos ellos han coincidido en criticar las posturas “abolicionistas”, que pretenden acabar con todo tipo de prostitución amparándose en los casos de esclavitud, porque “criminalizan a todo el colectivo generando más discursos de odio”.

“Desde CATS apoyamos la lucha a muerte contra la trata, pero no se puede estigmatizar a quienes no están en esa situación”, ha subrayado Pardo, que ha considerado que la regulación de la actividad como se ha dado en países como Alemania, Holanda o Hungría tampoco ha sido una herramienta eficaz no solo para defender los derechos de las trabajadoras, sino también para salvaguardar a los empresarios.

Vera ha puesto como ejemplo el caso holandés, donde una chica no puede ejercer en su propio piso, solo en burdeles con licencia, lo que las deja en manos de los empresarios que monopolizan el mercado, o el húngaro, donde una mujer puede prostituirse en un piso si es de su propiedad y todos los vecinos del edificio están de acuerdo, lo que hace inviable la actividad.

Además, han subrayado el problema que supone que nunca se consulta con las propias trabajadoras a la hora de elaborar normativas: “estamos aquí para pedir a la sociedad que nos escuche, que no permitan que nadie suplante nuestra voz. Porque nada se puede hacer por nosotras sin contar con nosotras”, apunta el manifiesto.

El texto advierte también de la doble discriminación que sufren las prostitutas que, como Vera, han decidido reclamar sus derechos, ya que han sido “difamadas, insultados y acusadas de estar financiadas por el proxenetismo internacional”, y critica duramente al “feminismo llamado abolicionista” por tratar al colectivo como “sujetos sin capacidad de decidir” por sí mismas.