Como cada año cuando llegan estas fechas se respira en el ambiente la fiebre de las compras navideñas.

Y hoy podría, al hilo de esto, hablarles de muchas cosas: del excesivo consumismo que se convierte en protagonista por encima de otros aspectos mucho más importantes, de moderar esa urgente necesidad de adquirir objetos que luego acaban olvidados en cualquier cajón o armario y que son en su mayor parte absolutamente innecesarios o invitarles a descubrir que las experiencias siempre están por encima de la acumulación de cosas... pero no lo haré.

Lejos de eso mi intención es solamente recordar hoy algo que todos sabemos perfectamente pero que en ocasiones olvidamos.

Por supuesto mentiría si les digo que yo no compro. Lo hago como cualquiera de ustedes. Y trato de hacerlo con cabeza y con medida pero también se me va la mano muchas veces y me descubro a mi misma con bolsas que contienen "absurdos" difíciles de explicar.

Pues bien, todos tenemos personas conocidas propietarias de algún comercio en nuestra ciudad. Y sabemos de lo que cuesta, hoy en día, mantener el cartel de abierto. Con darse una vuelta por nuestra querida Calle Mayor y contar el número de locales vacíos y de letreros de "se alquila" y "se vende" hay un bofetón de realidad suficientemente preocupante.

Hace algunas semanas Palencia Abierta y la Cámara de Comercio ponían en marcha una campaña publicitaria y de visibilización del comercio palentino con diferentes mensajes que tienen como único objetivo impulsar las compras en los establecimientos de cercanía.

Bajo el lema "Tu comercio local da vida" se pretende un año más poner el foco en algunas de las ventajas de comprar en Palencia, de dejar el dinero aquí, entre ellas: creación de empleo, servicios y riqueza. Si nuestro dinero se queda aquí no dará de vivir a otros sino a los nuestros y garantizará no solo el presente sino que construirá nuestro futuro. Hablamos de algo fundamental que nos ayuda a luchar contra la despoblación y contra esa sangría continua de gente que hace la maleta y se va buscando una oportunidad de vida lejos de la tierra que los vio nacer.

Además, en estos días, en los que acaba de cerrarse con más pena que gloria la cumbre del clima, no podemos olvidar que la proximidad hace que sea un comercio sostenible ya que permite que el consumidor pueda ir a pie reduciendo así el gasto en el traslado y las emisiones provenientes de los distintos medios de transporte y disminuyendo de manera decisiva nuestra huella sobre el medio ambiente.

Cuando en los próximos días vayan a apretar la tecla del ordenador para realizar sus compras recuerden un dato: salvo los máximo ejecutivos de Amazon, nadie conoce de forma exacta cuánto factura el líder mundial del comercio electrónico en nuestro país. Pero sepan que su actividad se gestiona desde una sociedad que no tributa en España y que el cálculo que se hace en base a los costes logísticos arrojaría una cifra de venta en nuestro país de más de 2.600 millones de euros.

Este gigante y otros similares no necesitan que les engordemos más pero los nuestros, los más cercanos son parte de nosotros mismos.

Esta Navidad compremos en el comercio local. Nos va el futuro en ello.