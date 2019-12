El calendario de vacunaciones centra la reunión del Consejo de salud de área

El Consejo de Salud de Área de Segovia se ha reunido en la Delegación de la Junta con la asistencia del jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo; el gerente Asistencia Sanitaria, Jorge Elízaga; el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enrique Guilabert; y representantes de sindicatos, organizaciones de empresarios y consumidores. El desarrollo del calendario de vacunación y las novedades introducidas este año en el mismo han sido algunos de los asuntos tratados.

Concluida la campaña oficial de vacunación contra la gripe 2019-2020, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad ha señalado que, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica, no se ha retirado la vacuna y ha animado a los ciudadanos que todavía no la han recibido a que acudan a vacunarse a los centros establecidos. La Consejería de Sanidad ha distribuido para esta temporada en la provincia de Segovia 38.000 dosis contra la gripe: 26.000 de vacuna trivalente con inmunidad reforzada y 12.000 de vacuna tetravalente para menores de 65 años. La campaña se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias reseñables.

Sobre la conveniencia de vacunarse, el jefe del Servicio Territorial ha recordado que según estimaciones del Centro Nacional de Epidemiologia, en la pasada epidemia 2018-2019, fallecieron en nuestro país 6.300 personas por causas atribuibles a la gripe, hubo 490.000 casos leves estimados en Atención Primaria, 35.300 hospitalizaciones y 2.500 admisiones en UCI. La vacuna en mayores de 64 años se estima que previene un 20 % de casos de gripe, un 11 % de hospitalizaciones, un 40 % de admisiones en UCI y un 3 % de defunciones atribuibles a la gripe.

Respecto a otras vacunas, desde el 1 de enero de 2019, la Consejería de Sanidad ha incluido en el calendario de vacunación una nueva vacuna contra la meningitis a los 12 meses y a los 12 años de edad. Anteriormente se aplicaba a estas edades solamente la vacuna frente al serotipo C, y a partir de 2019 se sustituye esta vacuna por la tetravalente y se aplica a los niños nacidos en 2018 (al cumplir los 12 meses) y para los nacidos a partir de 2007 (cuando cumplan los 12 años). En 2020-2021, se hará recaptación de niños entre 13 y 18 años para administrarles una dosis de la vacuna tetravalente.

Además de esta importante modificación, también en 2019 el calendario de vacunación incluye por primera vez vacunas recomendadas a lo largo de toda la vida y no solo en la infancia. En este sentido, entre los 15 y los 64 años, se está prestando especial atención a las personas susceptibles a sarampión, rubeola, parotiditis o varicela, que no hayan pasado estas enfermedades y no estén correctamente vacunadas, para que reciban la vacuna o completen la pauta de vacunación.

Desde principios de este año se ha observado en España un incremento considerable tanto del número de casos de parotiditis (paperas), como del número de brotes. En la mayoría de los casos afecta a jóvenes entre 15 y 24 años.

En la provincia de Segovia, el 12 de agosto pasado se declaró un brote de parotiditis que incidió sobre todo en las Zonas Básicas de Salud de Cantalejo (31 %), Carbonero el Mayor (19 %) y Segovia (17 %), y alcanzó los 88 casos. Afectó mayoritariamente a varones (57 %), con una media de edad de 25 años. Todos han cursado con buena evolución y se ha observado que los síntomas son más leves y cursan con menos complicaciones en personas vacunadas.

Esta situación no es nueva y no debe causar alarma pues las paperas son una enfermedad benigna y la mayoría de la población está vacunada.

Entre las medidas tomadas para reducir el número de casos, se encuentra la evaluación y actualización del estado de vacunación de las personas del entorno de los afectados. Como consecuencia de esta revisión, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de este año, periodo en el que se declararon más parotiditis, se vacunaron en nuestra provincia 1.212 personas (912 mayores de 18 años). Es importante recordar que la vacunación con triple vírica es la mejor manera de prevenir la parotiditis.