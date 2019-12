Huercasa Country Festival reúne en un disco a los mejores grupos de country y música americana españoles

Huercasa Country Festival, el festival de referencia en España en el campo de la música country y americana, ha presentado oficialmente su disco Country & Western Dance Vol.1, un trabajo en el que se dan cita los mejores artistas españoles de estos géneros, para interpretar temas clásicos.

En un acto celebrado en Hotel Cándido, el presidente de Huercasa, Félix Moracho, resaltó la importancia que para la empresa segoviana y el festival tiene este proyecto “que además lleva asociadas a cada tema distintas coreografías, en torno a las que estamos reuniendo a grupos de baile de distintas ciudades de todo el país”.

De hecho, el acto contó con la presencia de algunos de los coreógrafos nacionales más importantes, que han colaborado en las distintas piezas de baile creadas para los temas del disco. También asistieron varios de los grupos y artistas que han participado en la grabación, como The Wild Horses, Chisum Cattle Co, Suso Díaz & The Appaloosas, La Rosa Negra, Young Forest o Carolyn Corbet.

Con la producción ejecutiva de Rafa Aguilar, la Peer All-Star Band, que ha grabado la base del disco, está formada por Juan Carlos Fuguet López (Guitarras Eléctricas Rítmicas, Solistas, Acústicas y Bajo); Miguel Ángel Varela (Pedal Steel Guitar); Dany Penalver (Batería) y Daniel Hierro (Metales).

La amplia lista de temas incluidos recoge hasta 17 canciones: C´EST LA VIE - LA ROSA NEGRA & THE PEER ALL-STAR BAND (Chuck Berry), HUERCASA MOONSHINE - LOS WIDOW MAKERS o TAKE ME HOME COUNTRY ROADS - YOUNG FOREST & THE PEER ALL-STAR BAND (Bill Danoff/John Denver/Mary Danoff/Nivert Danoff) entre otras.