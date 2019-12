La Segoviana quiere sorprender al Elche en la Copa del Rey

La Gimnástica se enfrenta este martes 17 de diciembre a las 20.30 horas en La Albuera al Elche CF, un histórico del fútbol español fundado en 1922, y que ha disputado en la máxima competición nacional un total de 21 temporadas. Ahora en Segunda División, donde suma 38 participaciones, está ubicado en la novena posición, a tan solo tres puntos de la promoción de ascenso.

El equipo ilicitano llegó a media mañana a Segovia y comparecerá en La Albuera después de perder en su último partido de la Liga SmartBank ante la UD Las Palmas (2-3), y contará con la presencia de seis jugadores de la cantera como son: Nacho Pastor, César Moreno, Molina, Alberto Rubio, Mourad y Nacho Ramón.

De cara al partido, el club pondrá a la venta 300 localidades a partir de las 19.00 horas cuando abre la taquilla. las restricciones por motivos de seguridad reducen el aforo de La Albuera a poco más de 2.000 espectadores por lo que se recomienda a los aficionados que acudan con tiempo al campo para evitar las aglomeraciones. Los socios y los niños n o socios pagan cinco euros; la entrada general tiene un precio de 15 euros y los propietarios del pequeabono no pagan.

Pacheta advierte del peligro de la Gimnástica

El preparador visitante, Pacheta, dejará en Elche a varios de sus titulares . El preparador, que fuera jugador del Numancia de Soria conoce a la perfección a la Gimnástica y en declaraciones a los medios en la localidad levantina ha asegurado que la Gimnástica «es un equipo muy potente de Tercera. Domina el sistema en el que juega, el partido y las situaciones. Y tiene una confianza estupenda, está acostumbrado a ganar. Si no estamos atentos, sufriremos».

Por su parte, Manu González afronta el partido con la única baja médica de Christian lo que otorgará la titularidad a David, mientras que previsiblemente pondrá en liza al equipo lo más ambicioso posible como para intentar pasar la eliminatoria. González no variará el esquema de juego del equipo. «La temporada pasada nos costó 87 puntos conseguir la plaza para estar aquí. No es fácil llegar tan arriba en ninguna competición así que tenemos que estar orgullosos», asegura González. Sobre Pacheta, Manu reconoce que se trata de un entrenador «muy bueno». «Nos conoce muy bien, y aunque el Elche es favorito claro para el partido nosotros tenemos que tomárnoslo como un encuentro más y hacer disfrutar a los aficionados», asegura. Pese a que no es el Elche el equipo más mediático que pudo tocarle en suerte a la Gimnástica, Manu no esconde que los levantinos «son un equipazo aunque vengan con jugadores menos habituales, son todos futbolistas contrastados», afirma. «Jugar la Copa es una oportunidad única, y la tienen que disfrutar los jugadores y los aficionados por igual», concluye.

Ramsés Gil, segundo entrenador es algo más vehemente a la hora de hablar del choque ante el Elche: «Es un partido irrepetible e inolvidable para todos los que participamos del mismo; son oportunidades que no vuelven», asegura. «Cualquier jugador de los que tenemos en plantilla podría haber sido profesional si las circunstancias se lo hubieran permitido, y tenemos capacidad de sobra para competir y ganar un partido como el de el Elche», concluye Ramsés.