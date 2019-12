Fernando Marcos absuelto de un delito de coacciones

El Juzgado Número 1 de Benavente ha absuelto al concejal del consistorio benaventano, Fernando Marcos, de un delito leve de coacciones, del que lo acusaba el responsable de Televisión Benavente por no dejar grabar a una cámara en un acto público de una exposición de la Guardia Civil.

En la sentencia se pone de manifiesto que no hubo coacciones por parte del concejal, dado que más allá del ejercicio profesional, y tal como Fernando Marcos alegó ante la cámara de Televisión Benavente para impedir que grabara la presentación de la exposición sobre el Instituto Armado que tenía lugar el pasado mes de agosto: este medio de comunicación no tiene licencia de actividad y por tanto no está habilitada para ejercer su actividad profesional y empresarial.

En base a lo expuesto anteriormente el juzgado considera que no hay ningún tipo de acción ilícita y por tanto el concejal Fernando Marcos es absuelto.