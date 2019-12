Vive Latino: de México a Zaragoza

El festival de música iberoamericano más importante del mundo aterrizará en Zaragoza el 11 y 12 de septiembre de 2020. Con artistas como Ara Malikian, Enrique Bunbury, Kase.O, Café Tacuba o Vetusta Morla, entre otros, el festival Vive Latino saldrá por primera vez de su país de origen, México, y lo hará en Zaragoza.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Cadena SER

Ara Malikian, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Café Tacvba, Instituto Mexicano del Sonido, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Kase.O, Leiva, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, Vetusta Morla, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up.