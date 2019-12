La multa que te puede quitar tu ayuntamiento

¿Qué ocurre si aparcas tu vehículo en la vía pública y, tras ello, colocan una señal provisional de prohibido estacionar por un evento? Seguramente, en primer lugar, la grúa municipal se lleve tu vehículo hasta el depósito. Sin embargo, a dos conductores de Valdepeñas (Ciudad Real), tras la correspondiente reclamación, se les ha devuelto el abono de dicha grúa (85 euros), así como la eliminación del correspondiente expediente sancionador.

En este sentido, estos conductores alegaban que sus vehículos estaban aparcados con anterioridad a esa señalización provisional de prohibido estacionar. Un hecho que ha producido que el consistorio tenga que devolver el dinero ingresado, en concepto de retirada del vehículo por la grúa, por estos conductores, que habían estacionado en el Paseo de la Estación de esta localidad.

Todo ello porque, tras las comprobaciones realizadas por el ayuntamiento, se constató que estos vehículos habían aparcado previo a la colocación de esta señalización provisional, ante la celebración de la Milla Urbana. Una cita deportiva por la que se eliminan, de manera momentánea, parte del aparcamiento en la vía púbica, con el fin de desarrollar esta carrera con seguridad.

No obstante, no han sido los únicos conductores que han reclamado esta devolución del dinero al consistorio valdepeñero, ya que otro, en relación con los actos de conmemoración del 6 de junio, se le retiró el vehículo de la vía pública. Sin embargo, en este caso, se comprobó que había estacionado una vez instalada esta señalización provisional. Por ello, no se le devolverá el abono de la grúa, ni tampoco se le cancelará el expediente sancionador.