El CD Leganés juega Copa del Rey en Andorra con diez cambios y riesgo de nieve

El C.D. Leganés ha viajado este mismo lunes hasta Andorra (vía Lleida) donde se enfrenta (Prada de Moles, 21:00 horas) al F.C. Andorra en un duelo de primera ronda de Copa del Rey marcado por los cambios (hasta diez) en el once de Javier Aguirre y la previsión de nieve a la hora del encuentro.

gen barça No es solo es que Kosmos Holding, la empresa de Gerard Piqué, sea la propietaria del club, el ex internacional azulgrana ‘Gabri’ es el entrenador.

Es una eliminatoria a partido único. "Me gusta el formato porque le da vida a los equipos pequeños. Recibes a un Primera, eso anima al público. Hay equipos que han pedido sedes distintas para meter más gente. Es bonito. Vi un reportaje el otro día de un equipo de Tercera. Los camareros, los del tractor... ese es el fútbol bonito", señaló el técnico pepinero.

El entrenador mexicano confirmó que cambiará el once casi al completo y que viajarán varios canteranos. Aun así le da relevancia a la competición: "No deja de ser atractivo para los jugadores que menos minutos tienen, que jugarán. Es una Copa del Rey, que da prestigio. Este equipo ya ha estado en semifinales y a mí me ha tocado estar en unas semifinales y en una final".

UN EX PEPINERO ENFRENTE

Raimón Marchán ‘Rai’, hoy en el equipo tricolor, jugó cedido en el ‘Lega’ en la 2012/13 (con Pablo Alfaro como técnico) antes de regresar a la cantera de Real Madrid C.F. (luego pasó por las de Valencia C.F., Real Valladolid C.F. o R.C. Celta de Vigo). “Era el primer año que salía del Real Madrid y me fui cedido al Leganés y allí pude vivir la realidad del fútbol. Teníamos un equipo con aspiraciones a subir. De hecho acabamos segundos y nos eliminaron en el ‘play-off de ascenso”, recordó el catalán.

“Está semana lo hablaba con mis compañeros del FC Andorra y les decía que ahora mismo no tengo la sensación de que el Leganés en el que yo jugué sea el mismo club. En poco tiempo se han plantado en la élite. De ese ascenso a Primera división no había nadie de la plantilla en la que jugué. Evolucionó muy rápidamente el club y a nivel estructural creció muy rápido. Me gusta y me hace sentir orgulloso por toda la gente que trabaja en el club que ya estaban cuando yo y que han evolucionado de la mano del club. En este sentido, el FC Andorra tiene un ejemplo con el Leganés”.