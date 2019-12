Rescatados once perros enjaulados en un local de Fuenlabrada

Según la Policía de Fuenlabrada el local comercial en el que estaban encerrados los once perros (diez dogos argentinos y un pastor alemán) no contaba con actividad, y los once animales se encontraban enjaulados. Su responsable aseguraba que estaban allí “de forma provisional” pero aunque no presentaban problemas de salud o lesiones, sí se estaban cometiendo numerosas irregularidades administrativas.

El responsable de la ‘Unidad Antón’ de la Policía Local, el oficial Antonio Vadillo, ha indicado que los animales presentaban problemas de vacunación, identificación o titularidad. Además el cuidador no había solicitado el permiso de núcleo zoológico, necesario para la tenencia de tantos animales vivos.

Desde la Policía Local de Fuenlabrada han apuntado también que si el cuidador subsana todos los problemas administrativos que presentaban los animales podría recuperar su tenencia. De momento los once perros han sido trasladados al Centro de Protección Animal del camino de la Mula de la localidad, donde se les practicó un reconocimiento médico para diagnosticar su estado de salud.

Nuestro Equipo Antón rescató a 11 perros en el interior de un local comercial, gracias al aviso de un ciudadano.



Nuestros 👮‍♂️👮‍♀️ procedieron a retirar estos animales a su propietario y a tramitar las denuncias oportunas por las deficiencias detectadas. #Fuenlabrada pic.twitter.com/6HQyeapTfd — Policía Fuenlabrada (@PoliciaFuenla) December 17, 2019