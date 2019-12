César Ortiz: "Muchos representantes me decían que estaba loco"

El experimentado central del CD Toledo ha pasado este martes por el programa SER Deportivos Toledo. Superado su proceso de aclimatación a una categoría desconocida para él y siendo ya titular fijo en el centro de la defensa hemos conversado con el jugador que se hizo profesional la década pasada en el Atlético de Madrid.

Tras un breve paso por el Albacete inició su periplo de casi 10 años en el fútbol extranjero jugando en Grecia, Rumanía y Austria. Después de todo lo vivido el de Gálvez tenía "muy claro" lo de volver a casa: "Me llegaron muchas cosas de Segunda B y de otros países, dije a todo que no [...] No me arrepiento, vine aquí para ascender y a devolver al club de Segunda B para arriba, donde merece estar".

César Ortiz no está ni mucho menos en el ocaso de su carrera. Solo tiene 30 años, se ve jugando hasta los 35 y no descarta retirarse en el Toledo. Con él hemos charlado también del último partido en Tarancón, del último del año contra el Almagro y del objetivo de la temporada: "Al principio de temporada hubiéramos firmado ir segundos en navidades".

Escucha la entrevista íntegra a partir del minuto 4 de programa.