Como cada fin de año, es momento de realizar balances. De poner en valor el trabajo realizado y ver si han correspondido los resultados. Eso es precisamente lo que ha hecho el Grupo CHR, que califica de “sobresaliente” este 2019, en el que superarán sus propios récords de facturación. Un año de entrega de llaves, que por ejemplo ya se está llevando a cabo en el edificio Riberazul, en plena calle Postas, y que está recibiendo un magnífico feedback de sus ocupantes.

Y es que en cuanto a promoción se refiere, Hermanos Riesgo oferta alrededor de 1.500 viviendas -más de la mitad en Castilla y León- con proyectos en la costa, Canarias, Cantabria o Madrid, entre otros lugares. Un buen año promotor, como también de construcción. Y es que Miguel Riesgo, director general de la firma, también muestra satisfacción porque pese a la “microcrisis” del sector, que apunta “en realidad son solo cuestiones de ajustes por la subida de precios de materiales y proveedores”, también tiene una parte positiva porque “brinda oportunidades”. Desde 2020 buscarán un nuevo hueco en el mercado.

Riesgo llama a la calma pese a la breve desaceleración del segundo semestre. “No estamos en un momento para echarnos las manos a la cabeza, esto no es 2006, y es hasta sano porque no se puede seguir creciendo tanto a nivel de ventas o de precios; eso nos llevaría a otra catástrofe como la que tuvimos hace unos años”, asegura.

Áticos de Ribera Azul, en la Calle Postas / CHR

Y si 2019 ha sido bueno en promoción y construcción en CHR, también lo ha sido la parte inmobiliaria. En Aranda en los últimos cuatro trimestres (desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre) el grupo ha comercializado casi 200 viviendas de obra nueva y cerca de 80 de segunda mano. Esto radica en un absoluto éxito, teniendo en cuenta que las transacciones anuales de viviendas en Aranda van de los 500 a 600 inmuebles. Prácticamente la mitad llevan el sello de Hermanos Riesgo.

Promociones en venta o ya adquiridas

A nivel de ventas, CHR augura un buen 2020. Y es que son varias las edificaciones que están en marcha y entregarán llaves este nuevo año, como también las promociones que rápidamente se han adquirido por los arandinos. Riesgo explica que, por ejemplo, quedan muy pocas unidades en Yellow Moratín, una vivienda libre que cuenta con dos edificios (uno de once viviendas y otro de veintinueve) con gimnasio y SPA. En su conjunto, están al 35% de ejecución de obra y desde el verano en adelante se irán entregando las llaves.

También se entregarán llaves en el edificio Essenzia de Castilla, cuya construcción finalizará antes de primavera. Este edificio, situado en la Avenida Castilla en su cruce con la calle Rosales, está destinado al alquiler con una plataforma online que lo gestiona. Riesgo explica que “es garantía y rentabilidad para el inversor y para el arrendatario, porque no se trata con un propietario o inquilino, sino con una sociedad que se encarga de gestionar el alquiler”.

Mismo éxito que se ha mantenido en otra promoción, Langen Haus -enclavada en la calle Humilladero- en la que solo queda una vivienda disponible. La respuesta de la población ha sido rápida y efectiva, al igual que con la vivienda VPO, en la campaña ‘Ningún joven sin vivienda’. El director general de CHR asegura que “mucha gente pide alquiler social y se ha puesto en conocimiento de los dirigentes del Ayuntamiento, y estamos a la espera”, señala.

El problema de Aranda

Precisamente a la situación de suelo ha querido referirse Miguel Riesgo. Y es que reconoce que en Aranda el urbanismo “está con el freno echado y no hay un modelo de ciudad”. “No tenemos una legislación muy clara respecto a la rehabilitación de los edificios, y eso es importante porque con una pequeña actuación se podría dar un uso para cincuenta años más tranquilamente, y luego no hay suelo en Aranda que sea construible…Eso debe impulsarlo el PGOU, que lo tenemos obsoleto y que hay que solucionar ya porque no podemos estar trabajando con este plan general, y menos si se ha echado atrás recientemente como todos sabemos”, asegura, además de avisar del problema que radica este hecho porque “mientras no se ponga suelo, al haber una falta de oferta y crecer la demanda, suben los precios”, añade.

Imagen de Langen Haus, con éxito de ventas / CHR

Futuro

CHR no solo piensa en el próximo curso. Su mirada se amplía hasta 2023, por lo pronto, con ‘fichajes’ de empresas como la Inmobiliaria Altamira o directivos de Aldesa, una de las principales empresas constructoras españolas, cuyos conocimientos serán compartidos con el actual equipo. Riesgo asegura que “tenemos que aprender a nadar en nuevas aguas, y por ello estamos buscando una estrategia que nos permita un crecimiento estable, especialmente por los trabajadores implicados, señala. Y es que CHR cuenta con unos 125 empleos directos, de los que el 80% pertecen a ribereños. A eso hay que sumar los tres empleos indirectos que genera cada puesto.

En definitiva, una empresa que sabe que la clave del éxito es el trabajo y la humildad. Se ha convertido en una referencia en Aranda y la Ribera, y con sus mismas señas de identidad, sigue ampliando fronteras. Pero siempre con los pies en la tierra. En su tierra.

En la entrevista que encabeza esta información, puede escucharse la entrevista íntegra que manteníamos en ‘Hoy por Hoy Aranda’ con Miguel Riesgo, de CHR.