El tribunal mantiene en libertad bajo fianza a los exfutbolistas de la Arandina

La Audiencia de Burgos ha decidido que los tres futbolistas condenados por agredir sexualmente en grupo a una niña de 15 años en Aranda de Duero esperarán sentencia firme en libertad. La sala ha acordado "mantener la situación de libertad provisional con la fianza de 6.000 euros ya prestada en su día". Los jueces han tomado esta decisión después de aproximadamente veinte minutos escuchando los argumentos de las partes.

Los jueces ha arrancado estas vistas a las once de la mañana mientras decenas de personas se concentraban a las puertas del edificio en apoyo tanto a los agresores como a la víctima. Sus condenas de 38 años de prisión todavía son recurribles tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como posteriormente en casación ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados entienden que no hay un riesgo de fuga como el alegado por las acusaciones: "El hecho de haberse dictado sentencia por el que resultan condenados, no debe implicar necesariamente el riesgo de fuga, cuando se han mantenido a disposición de la Justicia, y han acreditado arraigo bastante, por lo que no apreciándose un riesgo de fuga , procederá el mantenimiento de la situación personal actual", dice el tribunal.

Las acusaciones del caso habían solicitado al tribunal que los tres condenados ingresaran inmediatamente en prisión para empezar a cumplir condena, al entender que el riesgo de fuga había crecido una vez dictada la primera sentencia. "Las circunstancias que motiuvaron la libertad provisional en su día han cambiado sustancialmente, evidentemente el riesgo de fuga es altísimo", ha dicho Patricia Ortiz, abogada de la víctima, antes de empezar la vista.