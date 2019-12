Ainhoa Hernández: "Me sabe a oro"

Ainhoa Hernández ya está en Barakaldo con su medalla de plata. La mejor pivote del mundial quiere olvidar ya esa última jugada que impidió que la jugadora del Zuazo y sus compañeras de selección se colgasen el oro en el Mundial de Japón. "Ya está, ya no se puede hacer nada, ni las árbitros supieron muy bien que explicaciones dar hasta que apareció lo de la invasión con el brazo. Fue un bloqueo legal", dice la jugadora a su llegada.

Aun así, a pesar de perder la final por esa jugada contra Holanda, su acción en los últimos segundos fue sancionada con expulsión y penalti cuando el marcador era de empate a 29 goles, la medalla de plata tiene un sabor diferente. "Me sabe a oro, hemos hecho un gran trabajo, un gran mundial, y no tengo la sensación de haber perdido la final", apunta la pivote de Barakaldo.

Su gran campeonato seguro que no ha pasado desapercibido para los grandes clubes de Europa y no le van a faltar novias para poder dejar Zuazo al término de la presente temporada. "De momento no voy a pensar en otra cosa que no sea dejar a mi equipo lo más arriba posible. No tengo otra cosa en la cabeza. Más adelante ya veremos qué pasa", finalizó la jugadora internacional.