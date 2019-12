El Villarreal se mide al Comillas con los menos habituales

El Villarreal se mide este miércoles al Comillas de La Rioja en su primera cita con la Copa del Rey con los jugadores menos habituales de esta temporada y con la tranquilidad de haber frenado ante el Sevilla en Liga la pobre racha de resultados que atravesaba.



Los castellonenses necesitaban ganar el pasado fin de semana y parar esta racha que había generado malestar en el entorno, por lo que la idea es la de seguir con la racha de buenos resultados ganando esta eliminatoria.



Sin embargo, el Villarreal tiene un historial de tropiezos en esta competición ante rivales de menor entidad en ediciones anteriores, por lo que desde el vestuario se asegura que son conscientes de la importancia y de la dificultad de la eliminatoria, y por ello se espera mantener ese nivel competitivo.



Una eliminación de Copa tan temprana ante un rival de inferior categoría supondría un duro golpe que sin duda eclipsaría la reacción de Sevilla y devolvería las dudas en el equipo.



Los cambios respecto al once tipo serán numerosos por lo que el partido supondrá una ocasión para que descansen los futbolistas que acumulan más minutos en el torneo como son los casos de Sergio Asenjo, Raúl Albiol, Pau Torres, Vicente Iborra, Anguissa o Gerard Moreno.



Futbolistas como Andrés Fernández, Funes Mori, Morlanes, Leo Suárez, Ontiveros o Bacca tendrán su oportunidad ante el modesto equipo riojano, mientas que el argentino Santi Cáseres es duda y tiene pocas opciones de jugar al recaer de una lumbalgia, que ya la semana pasada lo dejó fuera varios días.



Siguen de baja por lesión los habituales Bruno Soriano y Alberto Moreno, que no entran en la lista de convocados. En el caso de Santi Cazorla, sigue con la recuperación de sus problemas de tobillo y su concurso va a depender de sus sensaciones.



El once del Villarreal podría ser el formado por Andrés Fernández, Rubén Peña, Mario Gaspar, Funes Mori, Quintillà, Morlanes, Trigueros, Cazorla o Leo Suárez, Ontiveros, Carlos Bacca y Toko Ekambi.

