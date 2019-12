Patentan una nueva terapia contra el cáncer de mama pero no pueden comenzar los ensayos clínicos al carecer de financiación

Científicos de la Universidad de Granada y el centro GENYO han patentado una nueva terapia, basada en nanopartículas inteligentes, para combatir el cáncer de mama. Sin embargo, necesitan más de tres millones de euros para comenzar la fase de ensayos clínicos con humanos. Por el momento, no los tienen. El Instituto Carlos III ha concedido una primera ayuda de 70.000 euros.

La investigación supone un gran avance ya contrastado. Los medicamentos que ya se usan en los hospitales se encapsulan en lanzaderas que llegan exactamente a las células tumorales. El nuevo medicamento patentado (que en realidad es una forma forma para llevar los existentes a donde se necesitan) es más preciso porque llega directamente a su destino, no afecta a otras células sanas del organismo, se necesita hasta tres veces menos dosis para el mismo tratamiento y se reducen los efectos secundarios, según ha explicado a Radio Granada una de las participantes en la investigación, la profesora Rosario Sánchez.

El nuevo sistema de tratamiento preciso contra el cáncer de mama ya está patentado por la Universidad de Granada pero para que llegase a las farmacias hospitalarias necesitaría de unos 10 millones de euros de inversión en todas las fases de ensayos clínicos. Los primeros ensayos para avanzar en la preparación del medicamento cuestan unos tres millones de euros y el grupo de investigación no los tiene. Necesita encontrar un laboratorio interesado.

Nanopartículas

La nueva terapia se basa en en nanopartículas (NPs) de poliestireno trifuncionalizadas y a partir de labioconjugación de diferentes moléculas, entre ellas la doxorrubicina, para tratar el cáncer de mama triple negativo y evitar los efectos adversos asociados a este fármaco. Este sistema ha sido patentado y publicado en la prestigiosa revista científica "Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine".

El estudio ha sido realizado por un equipo de científicos liderado por la Rosario Sánchez Martin, del grupo de investigación NanoChemBio del centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) y el grupo CTS987: Desarrollo de estrategias terapéuticas y de diagnóstico de la Universidad de Granada, y Juan Antonio Marchal, del grupo de investigación 'Terapias avanzadas: Diferenciación, Regeneración y Cáncer' de la Universidad de Granada, ambos pertenecientes al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y a las Unidades de Excelencia de "Química aplicada a la Biomedicina y Medio Ambiente" y "Modeling Nature: from nano to macro" de la UGR.

La investigación se centra en la validación de una eficiente estrategia química para la bioconjugación de varias moléculas bioactivas de forma controlada en la NPy así llevar a cabo la producción de NPs de poliestireno trifuncionalizadas. Estas NPsestán funcionalizadas con un fármaco usado en los tratamientos de quimioterapia actual (doxorrubicina), un marcador fluorescente (fluoróforo) que permite la monitorización de las NPs, y un péptido de referencia (CRGDK), que les permite unirse específicamente a la neuropilina-1 (Nrp-1), un receptor de membrana que esta sobreexpresado en las células de cáncer de mama triple negativo humanas (TNBC) y no en las células sanas.

Esto permite dirigir las NPs cargadas del fármaco quimioterapéutico exclusivamente a las células tumorales, sin afectar a las sanas y, por otro lado, al estar unido el fluoróforo, localizar el tumor y hacer un seguimiento tanto de la eficacia del tratamiento como de la producción de metástasis, lo que las convierte en NP teranósticas (útiles tanto para diagnóstico como para tratamiento).

Eficaz 'in vitro' e 'in vivo'

La eficacia del efecto de dichas NPs ha sido evaluada tanto in vitro como in vivo, utilizando un modelo de trasplante de células TNBC en la mama de ratonas, simulando de forma fidedigna el tumor de mama humano.

Los ensayos in vitro muestran que las NPs mejoran el índice terapéutico en comparación con la doxorrubicina libre, esto es, se necesitan tres veces menos cantidad del fármaco diseñado en la UGR para producir el mismo efecto terapéutico, que la quimioterapia actual, lo que claramente hace que sus efectos secundarios sean menores.

Los estudios in vivo muestran que las NP teranósticas van selectivamente dirigidas al área tumoral, reduciendo el volumen de este al mismo nivel que el tratamiento con doxorrubicina libre. Pero como ventaja en comparación a la doxorrubicina en solución, dichas NPs no presentan efectos secundarios, tales como la pérdida de peso, la toxicidad en el sistema nervioso o las lesiones cutáneas.

Este nano-dispositivo multifuncional basado en estrategias de bioconjugación ha demostrado ser un buen candidato para el diagnóstico y la monitorización de los tumores que sobre-expresan Nrp-1. Además, como ventaja adicional se encuentra que este nano-dispositivo versátil se puede adaptar fácilmente para tratar y controlar otros tipos de cáncer adaptando la estrategia de conjugación dependiendo del tipo tumoral.

El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) y el Instituto de Salud Carlos III, además de la Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI) y la "Cátedra Dres. Galera y Requena de investigación en células madre cancerígenas" de la UGR.

