Bonilla critica la "inactividad" y la "falta de gestión" de los primeros seis meses de Millán

El PP teme el acercamiento del PSOE "a la ultraizquierda" y defiende a VOX como constitucionalista. Y llaman los populares "ultraizquierda" a Adelante Jaén o, lo que es lo mismo, Podemos. Se refiere el portavoz municipal del PP, Manuel Bonilla, a la alineación municipal entre PSOE y Adelante como fiel reflejo del acercamiento que se está produciendo en Madrid, según Bonilla.

Esto, asegura, se notó especialmente en la última comisión de transparencia donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre el propio Bonilla, del PP, y la presidenta de la comisión, Lucía Real de Adelante. A preguntas de Radio Jaén, Manuel Bonilla aseguraba que las diferencias entre apoyarse en la ultraizquierda o apoyarse en la ultraderecha, como ha realizado el PP en numerosas ocasiones, es significativa. Aseguraba que VOX no tiene planteamientos anti constitucionalistas.

"Bueno, nosotros no estamos gobernando con VOX en ninguna ciudad. Otra cuestión es que VOX haya apoyado proyectos de gobierno. Igual que hay planteamientos anticonstitucionales en Podemos, que proponen incluso la finalización de la monarquía parlamentaria, no he escuchado esos planteamientos en el caso de VOX", ha dicho Bonilla.

"Incapacidad para hacer propuestas"

Ha sido en una rueda de prensa de Manuel Bonilla para realizar balance del poco más de medio año de gobierno del PSOE y Cs en la capital jiennense. Critica la "incapacidad de hacer propuestas efectivas" y las polémicas decisiones adoptadas en cuestiones como Onda Jaén.

Asegura que hay una "falta de gestión evidente" y recuerda que los proyectos llevados a cabo en lo que va de legislatura son del PP, en referencia a Jaén Plaza y las obras de Roldán y Marín. Sospecha que la tendencia seguirá siendo la misma en 2020 y alude a la lentitud del EDUSI, la parálisis en contratación administrativa o los proyectos sin ejecutar como la ludoteca del Bulevar, la renovación de butacas en el Teatro Darymelia o el plan de asfaltado. Además, critica que no exista aún borrador de presupuestos.

Como solución a la supuesta "inactividad" del equipo de gobierno municipal, el PP plantea cuestiones como extender la peatonalización de Roldán y Marín a la Plaza de la Constitución y la calle Virgen de la Capilla. También trabajar en un nuevo PGOU o avanzar en la cuestión ferroviaria.