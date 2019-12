El Xerez CD pone en marcha un año más la campaña "Un juguete, una ilusión"

El Xerez CD se enfrenta este domingo en La Granja a la UD Los Barrios y el partido lo dedica el club a la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, por lo que pide a sus aficionados que acudan al campo con juguetes.

Bajo el lema, 'un juguete, una ilusión', la entidad azulina pretende que la campaña sea un éxito para que lo niños no se queden sin un regalo en estas fechas tan especiales, por eso ha puesto en marcha esta bonita y solidaria iniciativa.

El equipo xerecista ya ha empezado a preparar este encuentro. Juan Carlos Gómez no podrá contar co Cristian Tejero por sanción, pero recupera a Fran Sabaté y Ezequiel que por este motivo no pudieron jugar en Lepe el pasado domingo.