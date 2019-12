El Ayuntamiento de Palencia da un mes a los vendedores del mercadillo para que empiecen a pagar su deuda

El Ayuntamiento de Palencia comienza a ejercer un férreo control sobre los vendedores de los mercadillos ambulantes que no pagan y que no limpian la suciedad que generan en las zonas en las que se instalan cada semana. La concejala responsable del área, Carolina Gómez, confirma a Radio Palencia que los vendedores incumplidores "están recibiendo ya, incluso durante el fin de semana, las notificaciones para que regularicen los pasos". Algunos no habían pagado ni siquiera el cambio de concesión del puesto.

Lo que hace el consistorio es da un plazo de un mes para empezar a pagar la deuda mediante domiciliación bancaria. Mensulamente, y para darles facilidades ya que algunas cantidades son importantes, les llegarán dos recibos. Uno tiene como concepto el pago de concesión y el otro el pago de la deuda que, históricamente, vienen arrastrando. Quienes sí cumplen, ha recordado la concejala, están de acuerdo con esta medida.

Paralelamente, se han empezado a intensificar los controles de la Policía Local para que las zonas de los mercadillos queden limpias cuando finalice la actividad. Los controles incluyen fotgografías de las zonas que se convierten en testimonio de si los vendedores cumplen con su obligación de que queden limpias. Un dato: se ha detectado el caso de una persona que, cuando acaba el mercadillo, tira la fruta que no le sirve a la cía pública. Con estas acciones se da cumplimiento a lo anunciado por el actual equipo de Gobierno tras años de pasividad, recuerda, Carolina Gómez.