Hoy necesito decir cómo me afecta a nivel personal y como persona que ha militado en el movimiento obrero, la marcha del sindicalista Luis González al frente de CC.OO.

Tengo que recordar que empezamos compartiendo responsabilidades en el sindicato en el año 1990, después de pasar por militancia juvenil en la JOC y participar con responsabilidades en la Asociación de Vecinos del Cristo asumimos responsabilidades en el Sindicato, en CC.OO de Palencia.

Recordar los años de trabajo con Luis, es recordar el trabajo de una persona paciente, constante, incansable e infatigable. Dispuesta para todas las cuestiones que fuese necesario sin escatimar fuerzas ni horas. Ha dedicado todo al trabajo sindical, en la defensa de los principios en los que cree de verdad, la democracia, la libertad, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas, reparto de la riqueza, por la igualdad de las mujeres.

Es casi imposible recordar, movilizaciones, reivindicaciones, manifestaciones, protestas en estos más de 30 años en donde no contásemos con Luis. Pero también con sus propuestas, sus aportaciones, su crítica a políticos y empresarios, pero también sus alternativas.

Hoy necesito también resaltar que además de todo esto Luis es mi amigo, amistad desde los años jóvenes donde el hecho de vivir en el Cristo marcaba unos lazos que se mantienen a lo largo de la vida. Creo que no miento si digo que en el Cristo no hay persona que no conozca a Luis, por su familia como primer referente, el hijo mayor del Sr. Martín y la Sra. Angelines y después por mérito propio, la gente le para por la calle, le hace consultas en el bar, cuando compras el pan y cuando estás dando un paseo. Siempre dispuesto.

Una persona que desde la tranquilidad, amable y sin llamar para nada la atención, ha sabido estar siempre del lado de la gente, de las personas que lo necesitaban y echar una mano siempre.

Persona que disfruta con las cosas sencillas, su familia, las amistades, las marchas por la montaña y la fotografía como su gran pasión.

Perdemos un militante en el sindicato, de los que recordaríamos con los versos de Bertolt Brecht las personas que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles. Y Luis González es una de esas personas.