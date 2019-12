Más plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital Río Carrión

En la comisión informativa de Tráfico celebrada en el Ayuntamiento se ha informado favorablemente la propuesta de ampliar las plazas de estacionamiento en línea en la carretera de Villamuriel. En concreto, se trata del espacio que va desde el hospital Río Carrión hasta la fuente de la Salud, en sentido Villamuriel. Dada la anchura de la calzada es posible reducir la misma y conseguir ampliar el número de plazas de aparcamiento en las proximidades del hospital en uno de los márgenes de esta carretera.

En esta sesión la concejala responsable de Tráfico ha informado de la instrucción dada por la DGT respecto al uso y circulación de patinetes y bicis por zonas peatonales. Ha manifestado que el ayuntamiento deberá elaborar la oportuna ordenanza y que en la actualidad los agentes de la Policía Local ya están llevando una actividad informativa hacia los usuarios de este tipo de vehículos.

Los representantes de los partidos de la oposición han preguntado sobre asuntos relativos a la revisión de las placas de vados, vehículos abandonados en la vía pública y los accidentes por atropello que se suceden. Respecto a este último aspecto, la concejala de Tráfico ha manifestado que la Policía Local suele hacer controles, anunciado que no se descarta la imposición de sanciones a aquellos peatones que con su comportamiento pueden llegar a provocar accidentes de tráfico por no respetar los semáforos en rojo o por cruzar avenidas por zonas no permitidas, en vez de usar los pasos establecidos para peatones.

En cuanto al tema de los mercadillos, esta misma concejala ha informado que se ha llegado a un acuerdo con los vendedores que se instalan en los mismos en lo referente al pago de tasas. Mensualmente se cursarán dos recibos: uno por el importe mensual de la licencia (35 euros por 3 días semanales) y otro de amortización de la deuda que algunos vendedores tienen con las arcas municipales.