El invierno será más cálido de lo habitual en Navarra

Con el invierno a punto de llegar, nos preguntamos cómo será este. ¿Vamos a tener que tirar mucho de guantes, bufandas y gorros? ¿Usaremos más de lo habitual el paraguas? ¿O por el contrario viviremos un invierno más seco y cálido de lo habitual?

Peio Oria, Delegado territorial de AEMET en Navarra cuenta qué nos deparará el invierno: “Esperamos que los próximos tres meses tengan temperaturas por encima de lo normal, en promedio. Eso no quiere decir que durante unos días o una semana determinada, no haga frío. En cuanto a precipitaciones no hay señales que indiquen que estamos ante un invierno más húmedo o más seco de lo normal”.

Sin embargo, no se puede descartar que se den fenómenos extremos: “Pese a que los últimos inviernos, por normal general, han sido cálidos, hemos tenido fenómenos extremos, como olas de frío o precipitaciones muy intensas, como sucedió la semana pasada. Estos fenómenos se pueden volver a repetir”.

Todo apunta a que la Navidad comenzará con buen tiempo, con temperaturas más altas de lo habitual y sin precipitaciones.