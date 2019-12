El peor Salamanca CF en más de un año

El pasado 7 de octubre de 2018 el Salamanca CF perdió por tercera vez consecutiva en la temporada 18/19 de Segunda B. Desde entonces el club del Helmántico no volvió a tener una racha tan nefasta... hasta este momento. La llegada de Aitor Larrazábal no ha surtido efecto en cuanto a puntos se refiere y el conjunto blanquinegro se aleja de la zona de playoff de ascenso.

En aquel momento la situación clasificatoria era bien distinta. El conjunto estaba inmerso en el descenso y solo se llevaban disputadas siete jornadas, por lo que la situación no era alarmante pero bastante peor que actualmente. El equipo perdió en la quinta jornada ante el CD Guijuelo en el Helmántico por 2-3 con un doblete de Owusu que no sirvió para que los goles de Dimas, Luque y Pallarés no le dieran el triunfo a los chacineros. Además, también cayó en la jornada 6 ante el Deportivo Fabril y también contra el Sanse. Tres derrotas seguidas que también vinieron acompañadas de un empate más contra el Coruxo y dos derrotas más ante Rápido y Barakaldo.

El equipo pasó de estar en la jornada 5 en la 15ª posición con 5 puntos, a ser 19º con 6 puntos y quedarse a 4 de la salvación. En su mala racha particular actual, aunque ante Calahorra y Cultural la imagen del conjunto fue buena, frente al Valladolid Promesas se vio a un equipo que nada tenía que ver. Han pasado de estar a cuatro puntos del playoff a quedarse a ocho, y de tener ocho puntos de ventaja sobre el playout y once sobre el descenso, a quedarse cinco por encima del 16º y a siete de distancia del 17º.

El buen inicio liguero permite al equipo blanquinegro tener ese amplio colchón, aunque buscarán este sábado a las 17 horas revertir la mala dinámica frente al Tudelano en el Helmántico, equipo que se encuentra en la zona de descenso.