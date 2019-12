Teixit?, productiu

No fa molt contàvem en la SER l'informe aquell que diu que la Comunitat Valenciana és la que pitjor reté el talent entre altres coses perquè, entre altres coses, és la que paga uns salaris més baixos. Informe que la patronal no valora. I ja saben allò de “qui calla atorga”... Ara resulta que sabem que els jóvens no es poden emancipar perquè haurien de destinar més del 90% del seu salari per pagar lloguer o pis… Però espera que tenim més. Resulta que la inspecció ha detectat més incompliment de la llei de riscos laborals en les empreses de la Comunitat Valenciana que en altres d’Espanya. Total que això, teixit?, productiu.