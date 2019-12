Una gala por el fútbol en silla de ruedas

El próximo 28 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en la sala 23 de los cines Kinépolis, va a tener lugar la I Gala Benéfica de Campeones, organizada por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF y el propio Valencia CF. Los beneficios de esta gala irán destinados a favor de la escuela de fútbol en silla, A-Ball.

Fernando Giner, exjugador del Valencia CF y presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia C. F., y Jose Pedro Vuelamo, director musical de Symphony Productions, han estado en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia para hablarnos de este evento.

Entre los objetivos de la Asociación de Futbolistas del Valencia C.F. se encuentra la iniciativa de incluir como deporte reconocido al fútbol en silla de ruedas.

Con la producción de Symphony Productions, esta gala constará de una selección de las mejores arias de ópera cantadas por las mejores voces del panorama internacional, entre otras obras mundialmente conocidas. También se escucharán dos de las piezas más emblemáticas que se escuchan todos los años en el concierto de Año Nuevo en Viena; además del famoso “We are the Champions” de Queen, en una versión íntima para piano y voces, el “Amunt Valencia” dirigido por su compositor, Pablo Sánchez Torrella, entre otras muchas sorpresas.

Fútbol, ópera y espectáculo se unen en un equipo ganador a favor de la causa benéfica, ABall.

Además, ayudar tiene premio, pues entre los asistentes se sortearán camisetas y balones firmados por el primer equipo del Valencia CF, que son los primeros que se han volcado con la iniciativa.

Las entradas se pueden adquirir de forma online a través de la web del concierto:https://www.masfestivalsymphony.com/gala-de-campeones/#row-entradas