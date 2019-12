El Levante no se fia del Melilla

El Melilla CD, conjunto recién ascendido al Grupo IX de la Tercera División, afrontará una histórica cita deportiva de Copa del Rey ante el Levante UD, con el sueño de dar la campanada en la primera eliminatoria que se disputará a partido único en el 'Álvarez Claro'.

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que si dan el máximo nivel en el partido de este jueves ante el Melilla CD lo normal es que ganen, pero insistió en que son conscientes de que en esta ronda de la Copa del Rey habrá “alguna sorpresa más” pero que ellos no van a dejar “que pase eso”.

“Si estamos a nuestro cien por cien lo normal es que ganes el partido. Pero si no estás al cien por cien puede pasar lo que le pasó a algún equipo. Hemos hablado de que habrá alguna sorpresa más. Y no vamos a dejar que pase eso y esa es la mentalidad que hemos querido transmitir. Fácil hoy en día no hay nada, pero se tiene que notar la diferencia, lógicamente”, dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

“A nadie se le escapa que somos favoritos jugando contra un equipo de Tercera, pero hoy en día o das el cien por cien o lo vas a tener difícil para ganar. Si nos tomamos el partido con exigencia máxima, lo normal es que ganemos”, remarcó.

En cuanto a las novedades deportivas el técnico de Silla solo le da descanso a Radoja y Cabaco, mientras que sigue acumulando bajas entre jugadores lesiones o que están en proceso de recuperación como Miramón, Melero, Vezo, Duarte, Rober Pier e Iván López.

El entrenador del Levante se mostró encantado con el nuevo formato de la Copa del Rey a partido único, aunque eso conlleve sorpresas.

“Está bien para el fútbol modesto, para todo el mundo, y yo lo sé bien que vengo de esas categorías. Ayer hubo sorpresas, aunque entre comillas, porque cuando juegas a un único partido influyen otras cosas y es una alerta para mañana”, agregó.

Paco López confesó que será un partido para jugadores que participan menos en LaLiga pero indicó que no va a 'hacer un equipo de LaLiga y otro de la Copa” porque la diferencia en titulares y suplentes es “por pequeños detalles”.

Además, el entrenador valenciano lamentó la baja por lesión de Iván López, que todavía no ha jugado esta temporada al no haberse recuperado aún de una grave lesión de rodilla. “No está bien, sigue con pruebas y revisiones y la recuperación no termina de ir como él quisiera”

Los locales aguardan con gran ilusión y expectación este duelo, al que llegan después de haber eliminado en la previa de la Copa a la AD Lobón, de la Primera División Autonómica de Extremadura.

El conjunto dirigido por Nacho Aznar se impuso por un ajustado 1-0, tanto conseguido por David Vázquez a los ocho minutos del primer tiempo de la prórroga.

La entidad melillense que preside Juan José Pedreño ha puesto a disposición del Gobierno de la Ciudad 1.500 entradas de forma gratuita.