La derrota más dolorosa del Coruxo

El Coruxo no se merecía despedirse de la Copa del Rey de esta manera. Los jugadores de Michel Alonso fueron apeados y privados de seguir haciendo historia de manera injusta y "murieron matando" y luchando hasta el último minuto. Nadie dijo que fuese un partido fácil. Visitaba O Vao un rival de mayor categoría, el Mirandés, pero en el verde se igualaron las fuerzas y el equipo modesto demostró más. Demostró que debía estar en la siguiente ronda pero le privaron de hacerlo. Porque fue un partido de los que gusta al espectador, con espectáculo y goles y los de Michel llegaron al minuto 92 con ventaja en el marcador, 4-3, hasta que el colegiado decidió señalar penalti a favor del Mirandés, que si hubiese VAR de por medio, no se hubiese señalado. Alvaro Rey lo tranformó y antes del final del partido el colegiado dejó con dos menos al Coruxo, decisión también muy cuestionada. En la prórroga los vigueses lucharon hasta el final. Hubo pena máxima para el Coruxo, pero el línea la anuló por fuera de juego previo y al final se impone la lógica y el que juega en superioridad acaba marcando. La historia del Coruxo en la Copa no debería haber acabado así. El fútbol no siempre es justo pero lo cierto es que hay que estar muy orgullosos de lo que han hecho los futbolistas de O Vao, aunque ese orgullo no les sirva para estar en la siguiente ronda copera. Michel Alonso fue claro "el Mirandés pasó gracias al árbitro. Sin él, no supera la eliminatoria". No le falta razón.

