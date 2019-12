Maxim Rysanov dirige este viernes a la V430

La Orquestra Vigo 430 colabora habitualmente con grandes solistas de talla internacional, y la cita de este viernes es una de las fechas clave de la temporada. El violista y director de orquesta ucraniano-británico Maxim Rysanov será el protagonista, y participará no solo como director, sino también como solista.

Interpretará su magnífica versión de las Variaciones Rococó de Tchaikovsky y dirigirá también una de las obras más singulares, la Sinfonía no7 de Beethoven.

Actualmente, está considerado como uno de los músicos más vibrantes y carismáticos del mundo, y ha sido galardonado con los premios Gramophone Young Artist of the Year y el BBC Radio 3 New Generation Award. También ha sido premiado en los concursos de Ginebra, Lionel Tertis y Valentino Bucchi. Sus grabaciones han obtenido además numerosas nominaciones, incluso a la Gramophone Editor's Choice, ECHO, ICMA.

Maxim se dio a conocer como solista y director de orquesta en el disco debut de la compositora Dobrinka Tabakova (ECM Records, 2013), con el que alcanzó el no2 en las listas clásicas de Reino Unido y la preselección para un premio Grammy. Su último álbum ,”en compañía de Schubert”, fue seleccionado como “Gramophone Critic’s Choice of the Year”. Prepara actualmente un nuevo lanzamiento, que verá la luz la próxima primavera en BIS Records.

Maxim estudió viola junto a Maria Sitkovskaya en Moscova y John Glickman en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, y cuenta actualmente con una viola Giuseppe Guadagnini (1780) por préstamo extendido de la Fundación Elise Mathilde.

Su entusiasmo por las novedades musicales le ha llevado a colaborar con grandes compositores contemporáneos que amplían el repertorio de la viola, incluyendo estrenos mundiales de Dobrinka Tabakova, Pēteris Vasks, Richard Dubugnon, Mate Balogh y Elena Langer. Maxim también desarrolló una estrecha relación profesional con compositores como Benjamin Yusupov, Leonid Desyatnikov, o Giya Kancheli, y más recientemente Gabriel Prokofiev. Este último planea escribir ahora una sinfonía-concierto para Maxim, en la que el intérprete tendrá que combinar sus habilidades de solista y de director de orquesta.

El ucraniano-británico es asiduo también a la música de cámara. Entre sus colaboradores están Maxim Vengerov, Janine Jansen, Mischa Maisky, Gidon Kremer, Nicola Benedetti, Vadim Repin, o Augustin Dumay, entre muchos otro.

Pese a lo excepcional de este concierto, y buscando el acercamiento del público a la música que desarrollan, desde la Orquestra Vigo 430 se han establecido, una vez más, unos precios asequibles para una cita imperdible. Las entradas ya están a la venta y pueden obtenerse desde solo 8 euros.

Las entradas pueden adquirirse en Evenbrite, Facebook, o a través de la web. También en la taquilla del Auditorio desde hora y media antes del inicio.