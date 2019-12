Óscar García no se sentará en el banquillo del Celta para la Copa

Óscar García no viajará a Calahorra por motivos personales. Ya no estuvo en el entrenamiento de esta mañana y su hermano Roger confirmó que "está solucionando un tema personal y no va a estar en el partido". Será Roger García el que tome el mando y ejerza de primer entrenador ante la ausencia de su hermano.

Ya tenemos convocatoria para el partido de Copa y Roger ha dejado fuera a Rafinha, Lobotka, Araujo, Olaza y Okay de los jugadores habituales y a los que da descanso y llama del filial a Bermejo, Losada, Carreira y los portero Iago Domíngue y Fran Vieites.

El técnico del Celta todavía no tiene claro si habrá rotaciones en la portería, pero sí en el resto de demarcaciones para un partido y una competición a la que le tienen mucho respeto "mostramos el máximo respeto a cualquier competición y esta es una competición importante, histórica y merece nuestro máximo respeto y así lo afrontaremos, con la máxima mentalidad y con las fuerzas adecuadas para competir este partido. "